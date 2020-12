Pacto de las dos almas del Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó ayer varios paquetes legislativos con los que se refuerza el escudo de protección social contra los efectos de la crisis económica del covid y se incide en el camino de lo que debe ser la recuperación al albur de los fondos europeos: el decreto que suspende desahucios de inquilinos vulnerables e impide cortar los suministros de agua, luz y gas a los consumidores con graves dificultades económicas; un compendio de ayudas (no directas) de 4.220 millones de euros para bares, restaurantes y comercios; y el decreto que regulará la gestión del plan de recuperación para encauzar los fondos europeos, vitales para la reparación económica.

Son medidas legislativas necesarias en la situación de emergencia que afronta el país. La ayuda a las familias más vulnerables, que corren el riesgo de perder su hogar o de encontrarse por impago sin suministros básicos, es una exigencia para no repetir (corregido y aumentado) el azote de desahucios y de víctimas de pobreza energética que se vivió en la anterior crisis y que aún persistía cuando golpeó el covid. Las ayudas a los sectores más golpeados por las restricciones también son urgentes, aunque el conjunto de medidas se queda corto a la vista del enorme daño que ha sufrido este sector. Ni el montante ni las fórmulas del paquete de ayudas se acerca no ya a lo que exigen los afectados, sino a lo que han destinado otros países de nuestro entorno. De esta crisis no se puede salir dejando atrás ni a empresas ni a trabajadores, como bien dijo el presidente del Gobierno en el mes de marzo.

Las medidas aprobadas han sido objeto de disputa (enconada y pública) entre los dos partidos que forman la coalición de Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. Es este un país con escasa cultura del pacto político, cualquier discrepancia se magnifica, aún más en el actual ambiente político y mediático polarizado. Siendo esto cierto, también lo es que este Gobierno tiene dos almas muy diferenciadas a la hora de afrontar la salida de la crisis, y que no siempre conjugan bien. Eso sí, esta vez, han encontrado la fórmula de sacar adelante unas medidas necesarias.

Hallada la fórmula para negociar y pactar en el seno del Gobierno, cabe aplicarla ahora a temas pendientes como la reforma de las pensiones, la laboral y el salario mínimo. Son asuntos de una transcendencia fuera de discusión en los que, además de conjugar las dos almas del Gobierno, es imprescindible el entendimiento con los agentes sociales. No es un escenario nuevo desde el inicio de la pandemia: hay que seguir el ejemplo negociador, en varias rondas, de los ertes. Los malos tiempos apremian y exigen a todos.