Podemos da el sí al Gobierno cuatripartito

Las bases de Unidas Podemos en Aragón han dado un sí masivo y de récord al pacto de investidura de Lambán y a la entrada de la formación morada en el Gobierno. No podía ser de otra manera porque las arduas negociaciones desarrolladas en las últimas semanas por podemistas y socialistas han sido todo un ejercicio político programático para ceder en algunas cuestiones y conseguir que primen otras. No había otra forma de llegar a un pacto por Aragón entre cuatro formaciones políticas que tienen muchas diferencias pero también muchas inquietudes, argumentos y soluciones similares como son el PSOE, el PAR, CHA y Podemos. Había que lograr un discurso transversal, centrado y moderado para evitar que la derecha pudiera llegar al poder autonómico y hoy el candidato a repetir como presidente del Gobierno de Aragón lo expondrá en su discurso de investidura. Unas palabras que serán fruto del equilibrio hecho por los cuatro partidos políticos alineados para los próximos cuatro años, más el apoyo externo de IU. El reto es conseguir años de progreso y que las diferencias que pueden existir entre las cuatro formaciones no destaquen sobre todos aquellos puntos de coincidencia que se han plasmado en las 132 medidas del acuerdo que se espera sea firmado esta misma mañana por los cuatro partidos. Ya se ha conseguido llegar a este pacto, que es mucho más de lo logrado por los partidos nacionales para investir al presidente del Gobierno de España. Hoy y mañana echa a andar un nuevo ciclo.