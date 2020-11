Primero la política y después, los números

Todo está cambiando. ¿Quién conoce los grandes números de los Presupuestos Generales del Estado? ¿Quién ha sido capaz de analizar ya el contenido de las cuentas del 2021? ¿Por qué hay tan pocos economistas que se atrevan en estos momentos a hablar de las entrañas de la ley más importante que tiene que elaborar cada año el Gobierno? ¿Por qué en Aragón ocurre lo mismo con los Presupuestos de la comunidad? ¿Por qué sin pasar casi ni 24 horas desde que la DGA presentara el proyecto, un partido y varias organizaciones empresariales y sindicales ya daban el visto bueno, prácticamente sin haber visto las cifras? ¿Por qué no hay economistas que estén haciendo un diagnóstico sobre la filosofía y la idoneidad de las grandes cifras del año que viene? Todo parece una gran incógnita, pero los políticos ya han abierto un debate, pero eso, político. De los números, se supone que ya se hablará. Pero después.

Durante muchos años, el bipartidismo nos ha malacostumbrado. El partido en el gobierno presentaba las cifras y en unos días, los diputados de la oposición expertos en economía, con el líder a la cabeza, replicaban las cifras y metían la correspondiente carga ideológica que un proyecto de estas características, el más importante en la acción de cualquier ejecutivo, tiene (o al menos, debería tener). Evidentemente, era difícil que uno apoyara al otro y al contrario. Ahora, con el multipartidismo, ha llegado una nueva forma de debatir los presupuestos. En Madrid, nada se ha hablado del grueso del contenido. Solo que son unos presupuestos expansivos, para momentos de crisis, que se confía en las ayudas que lleguen de Europa y que tienen que beneficiar a todos los que sufren la crisis derivada de la pandemia. En la oposición han dicho que las cuentas del Estado son un «despilfarro», pero tampoco se ha dicho ni en dónde ni en qué ni por qué. Da lo mismo. Lo primero, lo importante ahora es ver quién va a apoyar la ley del Gobierno, y luego ya hablaremos de poner los números donde mejor caigan. Esa parece la consigna. De unos y otros.

A Ciudadanos le parecían bien los presupuestos que salieron de Moncloa, pero, sin cambiarse ni una cifra, a los cuatro días, cuando se supo que a Bildu también le gustaban, a la dirección del partido naranja ya no le atraían tanto. Es decir, predomina el tacticismo político y lo que deberían ser debates ideológicos profundos, lo que es propio de las políticas económicas de los partidos en todo el mundo, se convierte ahora en rifirrafes sobre el pasado terrorista, o sobre los bloqueos para renovar órganos claves como el Poder Judicial. E incluso en tirones de orejas entre las familias malavenidas dentro de los partidos, como ha pasado esta semana con los barones socialistas y el secretario general y presidente del Gobierno.

¿Acaso se cree que todo esto ocurre porque va a haber muchas coincidencias en las medidas económicas que plantea un partido y otro? Pues no. Es evidente que no, pero ese tacticismo político lleva a los dirigentes a justificar lo injustificable para apoyar o rechazar un proyecto. Nadie se cree que Bildu y el PSOE coincidan en tomar las mismas medidas económicas. Ni Ciudadanos y Podemos, pero ahí van a estar, todos en un pañuelo. Lo mismo ocurre en Aragón. El partido naranja y el morado tienen poco en común, pero asumen sin rubor. La famosa transversalidad del presidente lleva a que los millones de euros que el presupuesto de la comunidad destina a la educación concertada no sean objeto de debate para ningún partido. A pesar de que Podemos, por ejemplo, criticó y mucho a PP y PAR cuando lo hacían. Y hay más ejemplos. Es la nueva forma de aprobar las cuentas del próximo año. Alto riesgo.

Se escudan (algunos) en que es un año especial, que deben remar todos en la misma dirección, que hay que reconstruir lo que el coronavirus ha derribado y es el mantra perfecto para hacer ver a la ciudadanía que todos van a una y con un único objetivo. Cuando se sabe positivamente que no es así. Que unos miran a las elecciones catalanas, otros a reubicarse internamente en su formación política, otros a asentarse en el cargo, en busca de aspiraciones futuras... Pero es el juego de este tiempo.

En Madrid no hay nada de transversalidad desde el 10 de noviembre del año pasado. Según lo que opine un partido, automáticamente se le sitúa en un bloque y tiene que comulgar con lo bueno y con lo malo, con lo que de esta manera es imposible hablar de medidas concretas, del qué de los presupuestos, y solo se habla de con quién. Algo muy malo para la catastrófica situación en la que se encuentra la sociedad. Pero en Zaragoza hay tanta transversalidad desde el 26 de mayo del año pasado, que trasciende del arco parlamentario y da la impresión de encaminarnos hacia un pensamiento único. De ahí que tampoco se hable del qué, porque siempre se acepta, y lo importante es sumar más. Tampoco es eso.

No son momentos para que en la política predominen las tácticas sino las decisiones que den soluciones a la mayoría de ciudadanos, sumidos en una crisis sin fecha de caducidad. Y la carga ideológica de los partidos también existe para momentos como este que son de enorme responsabilidad.