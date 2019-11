El PSOE y su propuesta de federalismo

El PSOE presentó la semana pasada su programa electoral y, como ha sucedido desde el 2013, los socialistas incluyen en su plataforma referencias al modelo federal de Estado y a la plurinacionalidad de España. No debería ser noticia, si no fuera porque una filtración del programa no incluía referencia alguna. Según fuentes socialistas, el PSC, contrariado, instó a Ferraz para que al final el texto cite las declaraciones de Granada del 2013 y de Barcelona del 2017, con sus referencias, federalistas y federalizantes, a una reforma constitucional y al carácter plurinacional de España. Más allá de que resulta extraño que circulara un borrador del programa sin referencias federales, es cierto que Pedro Sánchez ha moderado con el paso del tiempo sus referencias explícitas al carácter plurinacional de España. Entre el candidato a las primarias contra Susana Díaz y el actual presidente del Gobierno en funciones, media un político que ha ido moderando el entusiasmo y la intensidad con la que se refería a la plurinacionalidad. Ahora, a las puertas del 10-N y con Cataluña en crisis tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes del procés, el discurso de Sánchez no da concesiones de ningún tipo al nacionalismo catalán. No es extraño que sea así en una campaña en la que el PSOE trata de arañar votos a izquierda y derecha, con especial atención al caladero de Ciudadanos. Pero tanto el PSOE como el resto de partidos deben ser conscientes de que, una vez que el electorado haya decidido el 10-N las nuevas mayorías, será la hora de encauzar la crisis catalana hacia vías políticas. Cuando llegue ese momento, la reforma constitucional hacia un modelo federal debe ser una de las propuestas encima de la mesa. La izquierda española no puede aceptar de forma acrítica la pulsión recentralizadora y uniformizadora de España de la derecha ni dar la razón al independentismo cuando afirma que no hay diferencia entre los partidos españoles en lo que a Cataluña se refiere.