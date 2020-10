¿Qué hacemos mal con el virus en España?

Estamos ya en el tiempo en que nos avisaron que llegaría la segunda ola fuerte del covid-19 en España y acertaron los que lo dijeron pero no del todo. Porque en muchos territorios del país, como Aragón, no se trata de la segunda sino de la tercera puesto que nadie vio que en pleno verano iba a llegar el primer gran rebrote. En esta semana, los datos han sido pésimos y las autoridades sanitarias de la comunidad ya han avisado que vienen días peores, de mucha alarma. En España también se están batiendo récords, con lo que la pregunta se impone. ¿qué hacemos mal en el país para no poder hacer frente al virus? ¿Es lo mismo que ocurre en otros puntos de Europa? ¿En Aragón se hace una política sanitaria mejor, peor o igual que en otras comunidades? Aparentemente, cinco factores parece que fallan: la excesiva rapidez de la desescalada, la propia esencia de la cultura española, la falta de rastreadores, el pésimo control de fronteras y la ausencia de un auténtico mando único que evite los reinos de taifas (sin entrar en valorar la poca altura política que se está viendo en otros lugares de España, donde se está produciendo un espectáculo de vergüenza ajena).

Las cifras son inquietantes en Aragón, que lleva un ritmo de contagios muy elevado si se tiene en cuenta el tamaño demográfico de la comunidad. La tasa de positividad es mala, lo que se refleja desde hace días en la preocupante situación en la que vuelven a estar los hospitales, algunos de ellos con las ucis saturadas, como el San Jorge de Huesca y el Obispo Polanco de Teruel. Las restricciones se van endureciendo, en la medida en la que también la Justicia ha dejado, pero la realidad es que no se frena. Como han indicado en varias ocasiones las propias autoridades sanitarias aragonesas muchos de los contagios son incapaces de encuadrarlos en un brote concreto, en un foco identificado, lo que es el peor escenario, porque no importa tanto el número de contagios que se da en un territorio como el que esas infecciones no estén delimitadas en un grupo identificado. Las cadenas de control incontroladas multiplican el riesgo de propagación. La falta de rastreadores ha sido aquí determinante. Justamente la Comunidad Valenciana ha basado sus éxitos en la lucha contra la pandemia en esa tarea de rastreo, algo que cada vez más se ve como vital. Más allá de nuestras fronteras, en China se llegaron a rastrear a 600.000 personas al día. Esta ha sido, sin lugar a duda, la gran baza del país asiático para frenar la pandemia. Llevan más de 40 días sin ningún contagio local y los que llegan de fuera están más que controlados gracias a un férreo sistema de rastreo y cuarentenas milimétricamente controladas. Hacen falta más rastreadores y, como hemos visto con los militares, no es necesario buscar sanitarios. Los parados también lo podrían hacer.

La movilidad juega un papel determinante. Ahora ya no hay zonas concretas de Aragón afectadas, está muy repartido. Entre todos se ha extendido. Es verdad que en las calles de las ciudades no hay geles como dijo Sanidad, y el transporte público, aunque tenga aforo reducido, no permite en la mayoría de ocasiones la distancia de seguridad. Pero al mismo tiempo, en ciudades como Zaragoza, los trayectos que se realizan no duran mucho tiempo. Ahí es donde el Gobierno aragonés va a reducir aforos la semana que viene ante los malos días que se avecinan.

El factor cultural influye mucho. Ya hemos visto cómo en bares, restaurantes y en domicilios privados se comparte espacio incluso con personas que no conviven habitualmente. Pero nuestra sociedad no es ni como la china ni como la del norte de Europa y la relajación de muchas personas es un factor de riesgo e influye mucho en que los resultados de las restricciones no sean los esperados.

Por eso a las autoridades políticas y sanitarias de Aragón y España hay que pedirles medidas más duras. Se criticaba el mando único durante el estado de alarma porque, decían algunos, restaba competencias a las comunidades, y ahora se echa de menos para evitar espectáculos como los presenciados en Madrid. Sin embargo, en Cataluña se han tomado algunas decisiones incluso más duras que en la capital y en muchos puntos del país se habla de confinamientos. Los parámetros que estudia el Ministerio de Sanidad para imponer más restricciones son una señal inequívoca de que hace falta mucho más.

La situación es mala en muchos países, no solo en España, pero aquí no se acaba de hacer bien ni a nivel de Gobierno ni a nivel ciudadano, y esta combinación nos ha convertido en uno de los países con mayor mortalidad en todo el mundo. Por eso es momento de asumir todos que hacen falta medidas duras, aunque sacudan muchas economías. Sin salud no hay economía, es evidente. Luego tendrán que venir todas esas ayudas económicas necesarias para salir a flote y que tienen que llegar de Europa, porque las administraciones españoles no pueden alcanzar a todo. Pero pensemos en poner coto al virus. Sin criminalizar a nadie, pero ejerciendo un férreo control para cumplir con todas las medidas que se impongan. Quizás es un exceso decirlo, pero es a vida o muerte.