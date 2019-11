Responsabilidad ante una campaña tensa

Por cuarta vez en cuatro años, los españoles deberán acudir a elegir sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. Un ciclo iniciado cuando, tras las elecciones generales de diciembre del 2015, no fue posible formar una mayoría de gobierno. Y que se ha ido prolongando al encadenarse bloqueos y vetos cruzados, el relevo de un Ejecutivo relevado por el lastre de la corrupción, mayorías insuficientes, presupuestos torpedeados y, desde el pasado mes de febrero, un Gobierno en funciones. Durante este periodo de parálisis no se ha dado una respuesta política oportuna al reto planteando por el movimiento independentista en Cataluña, no se ha aprovechado la lenta recuperación tras la crisis anterior para abordar reformas estructurales y tampoco se ha empezado a plantear cómo afrontar el ciclo de desaceleración económica.

Sobre la mesa deberían estar las propuestas necesarias para encarar las crisis en las que nos encontramos inmersos y las que se atisban en el horizonte. Y en la actitud de los candidatos debería estar el compromiso de no crear las condiciones que lleven a un nuevo bloqueo de la gobernabilidad.

Pero la coincidencia de la convocatoria electoral con las movilizaciones contra la sentencia del procés y la radicalización que generó devastadores dirturbios en las calles catalanas y, especialmente en Barcelona, hay que reconocer que están marcando el periodo previo a la campaña electoral que se inició anoche. La exhumación de los restos del dictador Franco en estos días señalados también debe considerarse un acto que, si bien trascendió sin mayores problemas, aún no se sabe la repercusión que pueda tener sobre el electorado.

Estas serán las segundas elecciones generales en siete meses. Sería insostenible políticamente que en un plazo próximo se llegasen a celebrar otras terceras. Hemos llegado a esta convocatoria por la incapacidad de pactar entre los partidos que tenían la posibilidad de formar mayorías. El lunes 11 de noviembre el imperativo para llegar a acuerdos que permitan un gobierno estable será aún más ineludible si cabe. Solo cabe esperar de esta breve campaña que no sirva para romper aún más puentes de los que ya se han dinamitado y que no sea aún más difícil restaurar la vía de la responsabilidad.

En Aragón, el escenario electoral hasta el 10-N puede recoger algunos singularidades por la participación de ofertas políticas, como el caso de Teruel Existe, que pueden afectar a las proyecciones electorales habituales en la provincia. La irrupción también de Más País, el partido impulsado por Íñigo Errejón en coalición con CHA, puede movilizar determinados votos y repercutir sobre formaciones colindantes. El último sondeo del CIS dibujaba un escenario de crecimiento del PSOE (en Huesca y Teruel), aunque hay que ver si mantiene el tercer diputado por Zaragoza que ganó por 75 votos. Una caída importante de Cs en Huesca y Teruel y la ligera remontada del PP, con el mantenimiento de Podemos conforman las últimas previsiones. Ahora empieza la campaña pero la encuesta válida y definitiva se conocerá en la noche del 10-N.