Respuesta en la calle a la sentencia

El independentismo volvió ayer a demostrar su capacidad de convocatoria en la manifestación central contra la sentencia del procés celebrada en Barcelona. La cifra de asistentes, 350.000 según la Guardia Urbana, está lejos, sin embargo, de las multitudinarias manifestaciones de las diadas del 11 de septiembre. Concretamente, es solo algo más de la mitad de los 600.000 asistentes a la última Diada. Los organizadores habían insistido en que esta manifestación quería ser «transversal» e «inclusiva», más allá del independentismo, y de ahí que fuera convocada, además de por la ANC y Òmnium, por un centenar de entidades más. Sin embargo, la transversalidad quedó muy mermada al no conseguir arrastrar a la manifestación ni a los comuns ni a los grandes sindicatos, UGT y CCOO, aunque dirigentes y militantes de estas organizaciones participaran a título personal. La menor cifra de asistentes contrasta con los objetivos declarados de la convocatoria, aunque la presencia de entidades transversales indica que la crítica a la sentencia va más allá de la órbita independentista. Sin embargo, desde los partidos secesionistas persisten en la retórica poco constructiva, como en el acto celebrado en la Generalitat, con asistencia de 800 alcaldes independentistas, en el que el president Quim Torra volvió a repetir «lo volveremos a hacer» y que el camino hacia la autodeterminación no tiene retorno. Hoy, Barcelona vivirá otra manifestación, de los catalanes contrarios al procés, que quiere emular la gran marcha del 8 de octubre del 2017, que reunió a un millón de personas. Todas las manifestaciones son legítimas, pero el problema político planteado en Cataluña y en el resto de España no se solucionará con la protesta en la calle de quienes tienen visiones opuestas del conflicto. La solución solo llegará mediante un diálogo real y efectivo, que respete los límites de la Constitución y del Estatut. Y esto solo será posible después del resultado de las elecciones del próximo 10 de noviembre.