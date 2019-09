Sánchez pasa la pelota a Podemos

El PSOE ha dado un paso más para argumentar que ofrece a Unidas Podemos (UP) una alternativa preferible a la de acudir a nuevas elecciones. La propuesta de programa de gobierno progresista presentada por Pedro Sánchez deja definitivamente fuera del escenario el Gobierno de coalición que reclama UP, a quien el presidente en funciones señala cada vez más abiertamente como un socio de gobierno no fiable.

Pero Sánchez sostiene aún que es posible formar una alianza parlamentaria fiable asentada en tres pilares: 370 medidas que recogen muchas de las aspiraciones de Podemos, la posibilidad de que miembros de UP ocupen cargos «con responsabilidades capitales» en órganos e instituciones del Estado, y una triple garantía para que UP pueda comprobar que el programa se cumple en el Ministerio de Hacienda, el Congreso y el Senado y ante el escrutinio de las asociaciones de la sociedad civil.

En las propuestas se recogen de forma genérica peticiones de Podemos como más impuestos a la banca y las eléctricas, la instauración del ingreso mínimo vital o el control de los alquileres. Además, destacan propuestas como la modificación de «los aspectos más lesivos» de la reforma laboral del PP, el blindaje del sistema público de servicios sociales, financiado con una subida de impuestos, y la sustitución de la ley mordaza por otra ley de seguridad ciudadana.

La desconfianza no deja de crecer entre los dos partidos, pero las primeras reacciones de Podemos a la oferta han sido de cautela y discreción.

Pablo Iglesias ha admitido que algunas propuestas «suenan bien», aunque ha insistido que la única garantía posible para su cumplimiento es formar parte del Consejo de Ministros. Ciertamente, muchas de las iniciativas planteadas carecen de concreción, y deberían estar aún sujetas a discusión. Pero esta parece ya ser la única negociación posible: Sánchez ha dejado la pelota en campo de Podemos, enfrentado ya al dilema de decidir si acepta negociar este programa o asume que la otra única salida son las elecciones el 10 de noviembre. En ese caso, las 370 medidas se convertirían en el programa electoral del PSOE, que confía en que el electorado le daría una mayoría más confortable.

La tentación para los socialistas de ir a las urnas, con las encuestas en mano, es fuerte. También lo son los riesgos. Aún debería haber tiempo para evitarlos, ante la necesidad de disponer de un Gobierno lo más estable posible, lo más pronto posible.