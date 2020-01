El sí de Teruel Existe divide a la clase política

El sí que el único diputado de Teruel Existe otorgará a la investidura de Pedro Sánchez no ha salido gratis al futuro Ejecutivo. El PSOE nacional no ha variado ni un ápice el documento de reivindicaciones que ha llevado Tomás Guitarte a la mesa de negociaciones y que es el programa al completo con el que la agrupación de electores se presentó a los comicios de noviembre y obtuvo un diputado y dos senadores. En ese programa, ratificado ayer por la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, se incluyen medidas contra la despoblación, un impulso decidido a infraestructuras largamente demandadas en la provincia, y que afectan a autovías, carreteras o el corredor Cantábrico-Mediterráneo y un convenio de transición justa para las cuencas mineras. Incluso se va a paralizar el cierre de las taquillas de Renfe en las estaciones que se ha puesto en marcha los primeros días de este 2020. Compromisos estos que de hacerse realidad supondrían un avance para Teruel, pero agrandaría aún más la brecha no reconocida oficialmente entre el PSOE aragonés y Ferraz. Primero, perdió un diputado por Teruel con la concurrencia de esta agrupación electoral y, después, qué imagen quedará de una federación que parece vendida por su propio partido. Además, este acuerdo de investidura viene a dar la razón a los que en su momento no consideraban necesario que Teruel Existe concurriera a unas elecciones porque se entraría en una subasta por conseguir logros territoriales. Y en ello se está. Eso sí, todo a lo que ahora se ha comprometido el futuro Gobierno de Sánchez es por lo que muchos políticos turolenses se manifestaban detrás de las pancartas de Teruel Existe, por lo que hoy resulta extraña su crítica. Esa es la parte que el colectivo ciudadano ya ha perdido, el apoyo unánime de partidos y colectivos. Y ha ganado las mofas en las redes sociales fruto de una derecha que solo ve cómo Teruel Existe se pone del lado de los independentistas. La agrupación cumple con su papel. Ya se verá al final si le ha merecido la pena a ella y a Teruel.