Teresa Ribera, la ministra más aragonesa

Nadie del Gobierno de Sánchez conoce mejor la realidad aragonesas, los problemas de la descarbonización de Andorra y el reequilibrio territorial que necesita Aragón que la futura vicepresidenta para la Transición ecológica y el reto demográfico. Y eso, a pesar de que Teresa Ribera nació hace 50 años en Madrid y no en Aragón. Pero lleva mucho tiempo trabajando los temas medioambientales, del cambio climático y de la transición ecológica (desde los tiempos del encarcelado ministro de Aznar, Jaume Matas) y en la actualidad es todo un referente en las políticas europeas. Y aún más, ha hecho suyo el camino hacia el cambio energético en territorios como el de la comarca de Andorra y tiene muy claro lo que hay que hacer, cómo hacerlo y que además el convenio de transición justa para las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón tan demandado en la comunidad será el primero que se haga en nuestro país. Eso nos da más valor.

Por eso hay que valorar como magnífico que después de tantos meses con un Gobierno en funciones, el Ejecutivo en coalición PSOE-Unidas Podemos no cambie de manos una materia tan sensible como la de la transofrmación energética. Eso significará que no hay que mirar atrás a nada de lo hecho en todo este proceso que para los más afectados directamente es muy largo y penoso, pero que ante todo se está presentando con mucha solvencia. Y así lo están valorando prácticamente todos los agentes afectados de una u otra manera en este proceso de nuevo desarrollo económico. De hecho, es muy significativo que nadie recele de la aún ministra en funciones. Ni los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, ni los alcaldes de la comarca ni las administraciones ligadas al proceso y directamente afectadas, amén de la gran mayoría de partidos (salvo obviamente los de la oposición de derechas por razones más políticas que de gestión) recelan. Solo quien tiene ideas (malas) preconcebidas ve negativa la continuidad de Teresa Ribera.

Desde Aragón, a la nueva vicepresidenta hay que verla como la miembro del Gobierno central más aragonesa. Y que además de conocer la situación social, laboral y económica sobre el terreno (su incómodo viaje a Andorra fue toda una prueba de fuego que superó con muchos puntos positivos) va a desempeñar un papel determinante en el nuevo Gobierno. El presidente le ha dado el control de todo el poder verde por cuanto la intención del líder socialista es que la transición ecológica sea transversal y actúe la vicepresidenta Ribera sobre el resto de ministerios desde una posición más elevada. Siendo otro punto a su favor la buena consideración que tiene en Europa e incluso en el mundo, donde ha sumado muchos puntos después de la organización en Madrid de la cumbre climática COP 25 que le ha dado un gran espaldarazo político.

Con todo este buen panorama, el futuro más inmediato para el cambio económico de la comarca andorrana no debería de verse muy negro. Manifestaciones como la de ayer sirven para que nadie pierda el rumbo y para recordar que tampoco hay que perder el tiempo, pero hay otros factores que han venido bien también a la resolución de un convenio que se divisa con buenas alternativas. Por un lado, que la colaboración entre los gobiernos central y autonómico ahora sí que es real y satisfactoria. Después de solventar incomodidades y algún desencuentro, los ejecutivos van de la mano como lo hacen con el resto de agentes y administraciones implicados y eso solo hace facilitar el camino. Así lo entiende también Teresa Ribera.

Y otra factor que seguro que puede ayudar es la presencia de Teruel Existe en Madrid y el acuerdo firmado con el PSOE para que el diputado Guitarte diera su apoyo a la investidura. La sintonía alcanzada entre la agrupación de electores y los socialistas negociadores viene de la mano del carbón. Adriana Lastra, la vicesecretaria general del PSOE, quien firmó el documento con el diputado turolense, es asturiana, donde también hay que emprender el camino de la descarbonización. Su sensibilidad hacia este proceso ha ayudado y mucho por el paralelismo con las comarcas aragonesas.

La vicepresidenta Ribera, que ya ha visitado tres veces en poco tiempo Aragón, tiene importantes retos para la comunidad y el más importante, por el momento, se concentra en Andorra. De aquí a junio va a tener que lidiar el cierre de la central de Endesa y la puesta en marcha de las alternativas. Su continuidad es sinónimo del mantenimiento de todo lo hecho hasta ahora. Y es una buena señal.

nespada@aragon.elperiodico.com