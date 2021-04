Terremoto en el fútbol europeo

La superliga nace muerta por diversos motivos. 1.- Se establece un núcleo duro de 15 equipos que entran a dedo y permanecerán siempre cualesquiera que sean sus méritos deportivos. Su elección ha sido cuanto menos arbitraria primando el dinero de sus actuales propietarios frente a su tradición y éxitos futbolísticos. Si no, qué pintan Arsenal, Totenham o Manchester City dejando fuera a clubs históricos europeos como Ajax, Benfica, Oporto y Sevilla. Después, tres equipos históricos y representativos de los dos países más importantes de Europa como Bayern, Borrussia D. y PSG han rechazado formar parte. 2.- Importante, nace con una oposición brutal en Inglaterra país que aporta el mayor número de clubes que, curiosamente, sus propietarios no son ingleses sino emiratos árabes, magnates rusos o empresarios americanos. Los ingleses, y nos lo han demostrado muchas veces, defienden lo suyo a muerte y no van a permitir que su Premier y FA Cup decaiga ante la superliga. Para muchos de ellos es más importante ganar la Premier que la Champions. 3.- No se prima la meritocracia. El fútbol es casi el único deporte en el que David puede ganar a Goliat y eso es una gran parte de su grandeza. Si no existen descensos, qué interés tendrán partidos entre equipos descolgados en la clasificación y que no puedan acceder a los play off finales (recuerdo que se formarían dos grupos de 10 equipos y podrían jugar los play off los cinco primeros de cada grupo). 4.- Y por último, también dudo del buen fin económico de la competición porque si se iniciara la superliga y por otro lado se jugara una Champions League con los demás equipos europeos, qué interés tendría para un portugués, holandes, francés, alemán, ruso, sueco..... ver un partido de la superliga frente a partidos de la Champions donde pudieran jugar equipos de su países.