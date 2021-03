Terremoto político

IDA no tendría ningún problema en ser la primera que da entrada al neofranquismo en un gobierno. La izquierda debería tenerlo presente a la hora de elegir candidatos, tender puentes y movilizarse para votar. Ayuso les ha dado una segunda oportunidad de no fastidiarla como en la primera. Mucho cuidado porque el bifachito puede ser una fórmula de éxito y de futuro. Con Cataluña rota, el gobierno dividido y el país deshecho por una crisis sanitaria y económica, no descartemos el ascenso de la extrema derecha. Para el franquismo no estamos vacunados.