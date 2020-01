Teruel tiene futuro

Las raíces nos aportan una identidad y un sentido de pertenencia a un territorio que forjan nuestra personalidad, y ante el abandono de nuestra provincia, en mi caso como en el de miles de turolenses, nos ha creado un espíritu fuerte de lucha para exigir a las administraciones que no abandonen y aíslen nuestra tierra, condenándola a una falta de desarrollo que ha provocado que seamos una de las provincias más despobladas de Europa, con nueve habitantes por kilómetro cuadrado.

La sociedad turolense en su conjunto hemos demostrado durante 20 años con el Movimiento Ciudadano Teruel Existe que no nos rendimos, que se puede exigir lo que es justo de forma correcta, que ser pocos no resta derechos, que nuestros hijos deben tener derecho a poder elegir dónde vivir y no a verse obligados a emigrar, y es admirable. Dos décadas en las que nos hemos reunido cada semana, trabajando incansablemente, dialogando con todas las administraciones, hasta con varios presidentes del Gobierno, y siempre contando con el apoyo de la sociedad turolense cada vez que ha habido acciones y movilizaciones.

La provincia de Teruel es un territorio diverso y rico en paisajes, recursos, patrimonio, productos, gastronomía, cultura, historia… Un territorio virgen, lleno de lugares para perderse y disfrutar, para invertir y aprovechar sus oportunidades, para asentarse y lograr tener una gran calidad de vida… Aunque no lo parezca, está ubicada en un lugar estratégico entre cuatro de las grandes ciudades del país, Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza, pero de forma sorprendente e inexplicable todos los gobiernos han paralizado prácticamente todas las infraestructuras de comunicación de alta capacidad, creando lo que llamamos «el cerco a Teruel», que esperamos que poco a poco desaparezca.

Los turolenses somos gente luchadora, trabajadora y abierta, tanto los que permanecen en el territorio como las decenas de miles que han tenido que marchar por la falta de oportunidades de desarrollo y la carencia de servicios, que vuelven siempre que pueden, gente amable y acogedora que recibe a todos los visitantes y nuevos pobladores con los brazos abiertos.

No puedo contar en tan pocas palabras todo lo bueno que tiene nuestra provincia, pero sí puedo invitaros a venir a descubrirla, a disfrutar de su patrimonio y paisajes, a empaparse de su cultura, a saborear sus productos de calidad y su gastronomía, a vivir sus tradiciones y fiestas, a compartir con sus gentes… para que podáis comprobar personalmente que Teruel Existe, que quiere seguir existiendo, que merece un futuro mejor, y que por algo los turolenses tenemos tan claro esa frase que cantamos desde la España Vaciada: «Aquí quiero vivir».