Teruel ya es otro enemigo de España

El nivel de convulsión y tensión es tan alto en estos momentos en la política española que posicionarse en un bloque o en otro respecto a la investidura de Pedro Sánchez supone abrir la caja de los truenos. Eso le ha pasado a Teruel Existe y a su diputado Tomás Guitarte. En poco tiempo se ha pasado de ver fuera de Aragón con mucha simpatía la llegada del colectivo turolense a Madrid a sentir pena por ellos y a que algunos cobardes salvapatrias casposos hablen de que «ni migajas ni festín justifican la traición a España», como dijo el ultra Santiago Abascal ayer. Los memes, las risotadas en las redes han corrido como la pólvora en 24 horas pero al final solo les sirve para poner en valor la figura de esta agrupación de electores. Porque, además, cuando Guitarte salió por primera vez a la tribuna del Congreso, ayer, se ganó a media España. Sí, a media.

En Aragón pasó algo parecido, según quién analice la llegada a la política del colectivo ciudadano. Es verdad que algunos opinamos (y seguimos haciéndolo) que fue un error presentarse a las elecciones porque pese al éxito electoral se ha perdido la capacidad reivindicativa de un colectivo que atrajo a todo tipo de personas y grupos (incluidos todos los partidos), ya que ahora están marcados políticamente. Desde la investidura, aún más, y será difícil que vuelvan a reunir a todos los que iban antes detrás de sus pancartas. En sus 20 años de vida poco habían conseguido y fue el Gobierno aragonés quien más apostó por conseguir ventajas para la provincia turolense. Pero ayer resultaba muy triste ver cómo hasta sus paisanos le pedían cuentas al diputado con pintadas de traidor en su propio pueblo, en Cutanda.

Y guste o no que Teruel Existe haya llegado a la política, ¿qué ha hecho para merecer semejantes presiones? ¿Tan malo es que el partido que va a presidir el Gobierno de España se comprometa con todo el programa electoral de la agrupación de electores que arrasó en Teruel? Si durante todos estos meses que han pasado desde el 10 de noviembre, Guitarte y el colectivo han sido capaces de lograr una gran complicidad con dirigentes socialistas nacionales como Adriana Lastra y José Luis Ábalos (quien les aseguró que no va a haber ninguna ilegalidad con lo de ERC) y han podido arrancarles un compromiso de acción de todo lo que más necesita la provincia de Teruel, ¿por qué no iban a aceptarlo y dar su voto afirmativo en la investidura? ¿Es que acaso otros muchos partidos parlamentarios, ahora y en otras épocas, no han hecho lo propio? ¿O es que el partido de Revilla no le daría el sí a Sánchez si el PSOE se hubiera comprometido a llevar el AVE a Santander? ¿Y el PNV? ¿Y CiU en otras épocas? Esto demuestra lo importante que es un diputado territorial tal y como está montado el sistema (hoy es una subasta) y solo hay que hacer memoria y pensar en Hipólito Gómez de las Roces o José Antonio Labordeta, por citar solo dos ejemplos.

El otro problema lo tiene el PSOE aragonés con Teruel Existe. La organización no sale muy bien parada de esta investidura. Primero porque Javier Lambán sigue siendo reacio a que ERC sea indispensable para hacer presidente a Sánchez. Y de hecho, ayer el único representante del PSOE aragonés en la tribuna de espectadores no fue el líder regional sino el secretario de organización, Darío Villagrasa. Aunque es verdad que de los barones del partido solo se dejó ver la andaluza Susana Díaz. Y segundo porque se han comido el acuerdo nacional con Teruel Existe, una organización que, por cierto, ya les quitó un diputado y la representación socialista de la provincia en el Senado. Por algo llegaron a pedir desde la organización socialista turolense que no se les diera mucho (o nada) a los de Guitarte. De hecho, al diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, presente en la firma del acuerdo, se le notó un tanto violento por la situación. Peticiones estas que el líder regional también había lanzado a la ejecutiva nacional. Y ahora la pregunta se impone: ¿cómo es posible que Teruel Existe haya arrancado al PSOE nacional un documento que nunca sacaría nadie en Aragón?

Teruel Existe está cumpliendo su papel y si todo lo firmado se cumple, a pesar de que no se concretan ni plazos, ni presupuestos ni nada de nada, será un gran éxito para ellos y a la larga para Teruel y Aragón. Guste o no guste a quien sea. Y si el Gobierno PSOE-Unidas Podemos incumple, tiempo habrá de reprochar su actitud y de decir que engañaron a Teruel. Pero ni boicot a Teruel, ni pedir su ostracismo (¿más?) ni enemigos de España. Se llama política. Guste o no.

