Torra reacciona demasiado tarde a los disturbios

No se puede ser al mismo tiempo un activista y president de la Generalitat. Después de que en diversas localidades catalanas, y sobre todo en Barcelona, se vivieran intolerables escenas de violencia protagonizadas por radicales, el president, Quim Torra esperó hasta pasada la medianoche para condenar los disturbios. Se sintió obligado. «La violencia se tiene que acabar ahora mismo», dijo después de ver los gravísimos altercados que achacó «a grupos de infiltrados». Pidió «determinanción, civismo y serenidad» muchas horas después de que se esperase su reacción. Antes se había movido entre el silencio y algunas palabras huecas.

La actitud de Torra contrastó con la del conseller de Interior, Miquel Buch, que no tuvo reparos desde el principio del día en afirmar que hay que «aislar» a los grupos violentos que han protagonizado los «intolerables» actos violentos. El conseller defendió la labor de los Mossos d’Esquadra, lo cual sería una obviedad si no fuera porque Buch se halla bajo el fuego de una parte importante del independentismo justo por el papel de la policía ante los disturbios. Que las ideas al respecto no estén claras en el Govern es una pésima noticia.

Cabe decirlo con toda la firmeza posible, como hicieron las asociaciones de comerciantes de Barcelona y los empresarios: las manifestaciones deben respetar el orden público y las instituciones y los partidos deben actuar con responsabilidad.

La mesura y responsabilidad no solo debe exigirse a los políticos catalanes. En Madrid, la derecha exige la aplicación de medidas extremas como el artículo 155 de la Constitución o la ley de seguridad nacional. No hay motivo para ello. En la ronda de contactos de ayer, Pedro Sánchez evitó tomar medidas drásticas. Es su obligación contemplar todas las opciones, pero también lo es mantener la cabeza fría, incluso en precampaña. Un paso en falso, de Sánchez o de las instituciones catalanas, podría tener consecuencias desalentadoras.