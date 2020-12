Trump y la tierra quemada

Donald Trump, que más allá de sus exbruptos debe de haber entendido ya que sus días en el Despacho Oval están contados aunque siga negándose a reconocer la victoria electoral de Joe Biden, parece dispuesto a dejar tras de sí el más absoluto caos. Es una política de tierra quemada que, no obstante, no se puede decir que sea incoherente con el empeño con el que se ha aplicado a intentar erosionar los mecanismos de los procesos electorales de su país, cuestionar la honradez de sus responsables, incluyendo a miembros del partido republicano que no se han plegado a su estrategia, y deslegitimizar los resultados de las presidenciales. Minar uno de los puntales de la democracia estadounidense ha sido un coste que ha considerado aceptable por una campaña que en el peor de los casos buscaba subvertir la voluntad expresada por el pueblo americano, y cuanto menos dejar un rastro de suspicacia que abonase su futuro retorno. Si Trump no ha demostrado interés alguno por la solidez de las instituciones en su estruendoso final de mandato, ni ha hecho más que sembrar caos y confusión en la lucha contra una epidemia que hace semanas suma cifras en torno a los 200.000 contagios diarios, ni ha facilitado la transición de poder para facilitar que su sucesor encare una gravísima situación en las mejores condiciones posibles, tampoco se podía esperar que mostrara mayor sensibilidad por la situación extremadamente precaria en la que se encuentran millones de ciudadanos de los EEUU a causa de la pandemia.

En la última de sus maniobras, el presidente bloqueó la aprobación, acordada por los congresistas demócratas y republicanos tras una ardua negociación en la que intervino su secretario del Tesoro y del que él se desentendió, de un multimillonario plan de rescate de la economía de 2,3 billones de dólares que incluye 900.000 millones en ayudas directas. Finalmente, lo ha firmado esta madrugada, hora española, antes de ir a jugar al golf.

Su argumento para el bloqueo inicial pasaba porque que los cheques deberían ser de 2.000 dólares en lugar de 900, planteamiento que por cierto compartían legisladores demócratas que tuvieron que renunciar a él para conseguir el visto bueno republicano. Sin el rescate, 14 de los 20 millones de desempleados por la pandemia, que ha engrosado en 8 millones el número de estadounidenses en situación de pobreza, se quedaban sin ninguna prestación. La no aprobación del rescate hubiera provocado que a fecha del 31 de diciembre caducara la actual moratoria de desahucios y hubiera amenazado con un cierre de los servicios gubernamentales por falta de fondos en un momento tan crítico como este.