Vacunas: ni temores ni euforia

No alcanzo a entender por qué no es obligatoria, si un factor importante para que resulta eficaz la vacunación pasa por el porcentaje que se ancance de vacunados.Debemos respetar la libertad individual siempre y cuando las decisiones de cada uno no afecten al conjunto de la ciudadanía, a eso le llamo yo responsabilidad. Si no somo capaces de artícular medidas coercitivas. por unos cuantos sufriremos unos muchos.