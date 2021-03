Puerto Venecia y el año que lo cambió todo

El año 2020 fue un desafío. Para los modos de vida, para la economía, para las relaciones humanas… Fue un desafío para todos, y ahora, al echar la vista atrás en el aniversario del mes que lo cambió todo, en Puerto Venecia se reafirman en haber cumplido lo que prometieron: ‘Volver más fuertes’. Quedan muchos recuerdos en el tintero: cuando cerraron el día 14 de marzo del 2020, cuando bomberos y policías fueron a aplaudir a los trabajadores del supermercado, cuando el 23 de abril, Día de Aragón, aunque todos estábamos todavía en casa, trabajaban ya en una reapertura segura del centro…

Hasta que llegó el día. Explica Yolanda Gimeno, gerente de Puerto Venecia, que fue “como si volviéramos a abrir el centro de nuevo, como en el 2012”. Pero sin perder de vista lo más importante: “Acoger de nuevo a esos más de 3.100 empleados que trabajan en el centro y que se encuentren con un espacio seguro y preparado para venir a trabajar”.

Se hizo una propuesta de 50 medidas a implementar y se destinaron 80.000 euros adicionales para desarrollar todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, desde la apertura hasta el final del 2020 se utilizaron más de 3.000 litros de gel hidroalcohólico. Los controles de aforos, necesarios para guardar las distancias de seguridad y evitar aglomeraciones, se hicieron imprescindibles. Aunque fuera poco a poco, la normalidad estaba más cerca.

Uno de los encargados del control de aforos del complejo. Foto: Jaime Galindo.

La gran respuesta a la reapertura

Pero, aunque los gestos eran fundamentales, las cifras los primeros meses tras el decreto del estado de alarma eran desalentadoras. En el caso de Puerto Venecia, el impacto fue menor debido a la gran respuesta de los clientes tras la reapertura en mayo. Y es que, “durante este proceso, tanto el shopping resort como todos sus establecimientos hemos realizado un enorme esfuerzo e inversión, tanto económica como en recursos humanos, para garantizar una visita segura al centro”, destaca su gerente Yolanda Gimeno.

Así, para paliar el impacto de la pandemia, Puerto Venecia sigue llevando a cabo acciones como la entrega a lo largo del 2020 de ayudas directas a sus inquilinos como medida de apoyo de las que se han beneficiado más de 150 locales con un total de 5,5 millones de euros. Además de reducciones en rentas y gastos comunes, se han destinado 140.000 euros en campañas promocionales, a través de cheques regalo para el consumidor y otros incentivos. Y es que “para el centro es primordial apoyar a sus comercios y evitar así, en la medida de lo posible, el cierre de establecimientos”, indica la gerente del centro.

A los más de 3.000 empleos directos se suma también una importante cantidad de empleos indirectos: Puerto Venecia cuenta con una importante cartera de proveedores aragoneses continuos en variados ámbitos, lo que lo sitúa como un importante generador de empleo de la comunidad aragonesa.

Interior del centro comercial. Foto: Jaime Galindo.

2021: un año esperanzador

Con la premisa de seguir trabajando día a día con la mejor actitud, se plantean el 2021 en Puerto Venecia. “Este 2021 se plantea complicado, la incertidumbre y las restricciones han dejado huella en toda la actividad comercial, que lleva sufriendo una situación muy complicada desde hace un año”. Sin embargo, no todo han sido malas noticias en este sentido: también han llegado cinco nuevos operadores desde mayo (Apart, Casa Carmen, Citees, Lamford y Prenatal) y se espera que en el primer semestre de 2021 se produzcan hasta 11 nuevas aperturas en el centro, y de este modo garantizar una de las prioridades: la no destrucción de empleos y continuar siendo el referente regional y también nacional del sector, como ha sido desde su apertura.

Además, de forma adicional, desde Puerto Venecia se han puesto en marcha más de 30 acciones solidarias durante todo el 2020 y que han supuesto más de 90.000€ euros destinados a diversos proyectos locales, con el objetivo de contribuir a paliar el efecto también en los zaragozanos más vulnerables, con especial énfasis en la infancia.

En recuerdo del año del desafío, desde Puerto Venecia han querido saber cómo vivieron sus trabajadores y responsables aquellos meses de primavera. Un testimonio emotivo y todo un ejemplo sobre cómo avanzar hacia adelante recogido en el vídeo El año que nos desafió.