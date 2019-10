¿A qué juega Víctor Fernández?

Señor Hernández parece pues muy fácil criticar. No se le podrá negar a Víctor que ha intentado muchas cosas. Igual usted habría confiado en hombres como Papu, Eguaras, y no sé quién más.. pero es que no se da cuenta que pongas a quien pongas el equipo está falto de convicción y de personalidad. Han pasado muchas cosas ninguna buena y todo suma en negativo. Lo que es a mí juicio vergonzoso es que haya gente pidiendo cabezas e insultando en redes sociales en vez de ayudar a arreglar esto entre todos porque es nuestro Real Zaragoza. Bien haríamos entre todos en ser constructivos y no sembrar este tipo de ambientes porque igual ayuda a vender más periódicos o titulares pero deja para el anuario hechos que le persiguen a uno para el resto de su existencia..