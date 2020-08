Adiós con el corazón

Fin a la etapa de Luis Suárez en el Real Zaragoza, pero no después de acabar la temporada, cuando tocaba. “Una vergüenza”, en palabras del propio delantero colombiano, que este miércoles, fecha en la que vencía la prórroga de su cesión por parte del Watford y que no ha sido alargada, recibió una bonita pero amarga despedida del club aragonés. Ahora no era el momento.

El cafetero se marcha sin querer irse, con los deberes del ascenso todavía pendientes y con rabia por no haber podido culminar lo que comenzó, pero a cambio se lleva el enorme cariño del club y de sus compañeros, que se lo demostraron en la Ciudad Deportiva en su despedida, y de toda una ciudad. Un adiós de corazón y con el corazón, pero un pobre consuelo ya que el deseo del jugador era dejar al Real Zaragoza en Primera y con él ayudando sobre el césped.

El ariete recibió una camiseta con el mensaje Gracias Luis firmada por todos sus compañeros de manos de Christian Lapetra y hubo una fotografía grupal de recuerdo, aunque con la pena de estar obligados a mantener la distancia social. También Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, que no se prodiga en redes sociales, dejó una bonita foto posando junto al colombiano y escribió: “Muchas gracias por tu compromiso y entrega durante la temporada, Lucho. Te llevas mi cariño y respeto y el de todo el zaragocismo. Una pena que no puedas ayudarnos a terminar el trabajo que empezamos juntos. Ojalá pronto nuestros caminos vuelvan a cruzarse. ¡Aúpa Real Zaragoza!

Y después de toda la parte emotiva, Luis Suárez, como hiciera también el club el martes con su comunicado oficial, alzó la voz y mostró su profunda indignación con esta situación que le afecta y le duele personalmente. “Es una pena increíble. Como jugador esto es lo más bonito y no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros. Creo que se tendrían que tener listas estas situaciones con tiempo para que no hubiese pasado lo que me está pasando a mí, que me parece una auténtica vergüenza”, comenzó subrayando el punta. E insistió: “Me parece una vergüenza que se presente esta situación y las autoridades no tomen las precauciones que se tienen que tomar para estos casos”.

En cuanto a su contrato, Suárez recordó que “este 5 de agosto todo tendría que haber acabado, pero no ha sido así” y azotó a la que “se supone que es la mejor Liga del mundo” ya que “no ha tenido respuesta a estos imprevistos”.

De todos modos, aunque no podrá ayudar sobre el césped, el colombiano se mostró “seguro de que el Real Zaragoza subirá a Primera División”, si bien reconoció de nuevo que “me duele muchísimo por mis compañeros, que lo hemos dado todo esta temporada, por la afición y el club”. “Es una ciudad que se venía mereciendo eso, pero confío en que mis compañeros lograrán el objetivo”, apostilló. Por desgracia, tendrá que ser sin Luis Suárez, su máximo goleador y uno de los que mejor ha abanderado los valores del zaragocismo. Se lleva el cariño eterno del club y la afición, pero antes de tiempo.