Alberto Benito: «Estamos muy cerca de coger el tono que nos llevará hacia arriba»

–¿Qué es más relevante: el camino hacia ninguna parte del primer periodo ante el Mallorca o la senda a seguir de la segunda?

–Prefiero quedarme con lo bueno para mirar hacia delante, pero sin olvidar que lo hicimos mal en la primera parte. Sobre todo, a nivel de intensidad en los duelos que nos ganaron. Sus goles llegaron como suelen hacerlo últimamente, es decir, el rival nos gana en la marca y en los duelos, pero estamos trabajando para no caer en esos errores. El equipo ha mejorado en muchos aspectos con Alcaraz. Defensivamente estamos mejor, con mejores ayudas en bandas y el nuevo sistema nos permite cubrir mejor esa zona. El camino a seguir es el de la segunda parte y también la de Tarragona, donde hicimos un gran partido y ganamos.

–Dice que con Alcaraz el equipo ha ganado en intensidad defensiva, pero se siguen encajando goles.

–Sí. Antes nos penalizaba que hacíamos un buen juego y dominábamos en muchos partidos, pero ese rol de defender nos costaba un poco. Y en Segunda lo más importante es no encajar porque con lo que tenemos arriba vamos a marcar goles seguro. Ante el Mallorca, a pesar de perder 0-2, creo que si el partido dura cinco minutos estaba mucho más cerca de nosotros que de ellos y eso se debió al rigor defensivo y a que tenemos arriba gente con gol.

–Decía Álvaro que el equipo va cogiendo el tono físico. ¿El estado anterior era malo?

–Cuando las cosas no van bien y hay lesionados, siempre se habla de lo mismo. Cada entrenador tiene su forma de trabajar. Con Idiakez también trabajábamos el tema físico aunque puede ser que menos que con Lucas. Igual nos centrábamos más en otros aspectos, pero no estábamos mal físicamente. En cualquier caso, somos profesionales y eso nunca puede ser una excusa. Si no estás bien físicamente es problema tuyo, no del entrenador. Hasta ahora, todos los entrenadores que he tenido aquí siempre han trabajado bien y creo que es más una cuestión de uno mismo porque, al fin y al cabo, nos dedicamos a esto y hay que tener cuidado con todo para estar bien físicamente y rendir al máximo.

–¿Cómo define el estado anímico del vestuario?

–Alegre. Hemos pasado ocho jornadas muy malas porque no ganas, no ganas, cambia el entrenador, sigues sin ganar….Ahora estamos alegres y hemos visto que podemos hacer cosas. Llevamos cuatro puntos de los últimos seis, hemos remontado los dos últimos partidos tras empezar con una caraja y hemos sabido sacarlos adelante. Y eso es importante en un vestuario tan joven. Yo confío mucho en este equipo. No sé qué pasará pero tengo mucha confianza en el vestuario y en el cuerpo técnico, que también confía mucho en nosotros. Estamos muy cerca de coger el tono que nos llevará hacia arriba, pero ahora luchamos por lo que no le gusta a nadie, que es salir de abajo. Estamos todavía muy lejos de los que luchan por otras cosas, pero insisto en que creo que estamos en ese momento de dar ese pasito que espero que nos deje, en Navidad, lo más cerca posible de la zona de arriba y lo más lejos posible de abajo.

–Hablaba de ‘caraja’. El 44% de los goles encajados han sido antes del minuto 20 de partido. ¿No son demasiados?

–Son muchísimos, sí. Si conseguimos no encajar, vamos a ganar muchos partidos. Estoy absolutamente convencido. Así lo siento y lo veo cada día en los entrenamientos. Porque aquí hay gente de mucha calidad y no me creo que no nos metan gol y no ganemos. Seguro que lo hacemos.

–Pero hasta ahora solo ha pasado dos veces.

–Pero fuimos capaces de hacerlo, por ejemplo, ante un gran equipo como el Oviedo. Si no encajamos, ganaremos seguro.

–Se le vio a gusto ante el Mallorca como carrilero.

–Jugué en Gijón alguna vez y también en el Reus y con Natxo, pero por circunstancias. Me gusta. Me siento cómodo porque tienes más recorrido para defender y atacar. Pero ya dijo Alcaraz que vamos a jugar con muchos sistemas aunque ojalá con este ganemos 20 partidos seguidos. En todo caso, los jugadores son más importantes que los sistemas.

–Su salida fue clave para que el equipo mirara hacia delante de una vez.

–Salí confiado. No me gusta estar fuera del once y trabajo siempre para ser titular.

–¿Tenía rabia?

–No. Yo tampoco habría cambiado nada tras ganar al Nástic. En el último partido de Imanol me quedé fuera y quizá no estaba a mi nivel, luego con Alcaraz volví a ganarme el sitio y contó conmigo ante el Elche, pero frente al Granada hice una cagada de juveniles al expulsarme como un niño. Así que es normal que repitiera equipo y, si hubiese sido un toque de atención, también lo habría entendido. Porque llevo años en esto y sé lo que hay. Cuando uno hace una niñatada así hay que dejarle las cosas claras. Fue mi culpa, de nadie más.Y hay que tragársela y trabajar para volver al once. El sábado tuve la suerte de salir, pero ojalá no lo hubiera hecho y hubiésemos ganado 3-0. Me sentí bien, rápido y a gusto. Me encuentro bien físicamente e intento dar lo mejor de mí.

–Aquella expulsión le costó severas críticas…

–No me suelen enseñar tarjetas. De hecho, creo que el año pasado ni siquiera llegué a cumplir ciclo. Igual tuvo algo que ver haber visto la primera amarilla tan pronto. Y la segunda la puede sacar, pero con un 0-2, un árbitro con dos dedos de frente y que sepa de qué va esto, te dice que a la próxima vez te vas. La amarilla la puede sacar, sí, pero ellos también tienen que dar ejemplo y, al igual que a nosotros nos dicen que, con 5-0 en el marcador, no vayamos haciendo caños, podrían ellos hacer lo mismo en este tipo de situaciones.

–¿Pidió perdón al vestuario?

–No, pero ellos ya sabían por mi cara que lo sentía y que la cagué. Hablé con algunos y les pregunté si creían que debía pedir perdón, pero ellos también consideraban que no hacía falta. No era cuestión de eso, porque ya saben que lo siento. Son cosas que pasan. La cagué, lo asumo y ahora me toca trabajar para no volver a caer en ese error.

–¿La juventud de la plantilla es un hándicap para salir de abajo? ¿Hace falta fortaleza mental y experiencia para afrontar este tipo de situaciones?

–Yo veo a mis compañeros muy maduros. Ya el año pasado, Lasure, Delmás, Guti o Pombo vivieron lo que es esto y lo hicieron de fábula. De hecho, creo que fueron de los mejores del equipo y merecían jugar. Tienen claro lo que hay y dónde están. Saben lo que es el Zaragoza y no los veo preocupados por estar en la zona donde estamos. La gente está tranquila y veo al equipo muy bien y en línea ascendente. Ese es el camino.

–¿No se ha complicado todo demasiado y demasiado pronto?

–Pues sí. Tenemos 15 puntos y está muy difícil, pero quedan 28 partidos. El Cádiz estaba peor que nosotros y se ha metido arriba tras ganar cuatro partidos. Si nosotros lo hacemos, tendremos 27 puntos y sería otra historia. Pero, claro, hay que ganarlos. Y eso pasa por vencer en Alcorcón, que, además, algún día tendrá que perder.

–Usted es de los pocos que no ha bajado el nivel respecto a la pasada campaña, al menos, en varios partidos. ¿Por qué el equipo ha cambiado tanto respecto a entonces si los jugadores son prácticamente los mismos?

–No lo sé. Al final el fútbol son dinámicas y resultados. Esa es la realidad. Sabemos lo que tenemos detrás: una afición que anima mucho pero que cuando no está de acuerdo con algo se hace notar con toda la razón del mundo porque para eso paga su abono. Pero eso pesa. A mí, por ejemplo, me costó asimilarlo el año pasado, pero tengo claro que los compañeros tienen ganas de hacer cosas bonitas. Además, si somos realistas, todos sabemos que hacerlo bien aquí abre muchas puertas y no hay mucha gente que pueda decir que ha jugado en un club como el Real Zaragoza. Ojalá podamos ascender porque la gente se lo merece. Ya no es cuestión de apelar a la historia sino de centrarnos en el presente. Hablamos de un club con 27.000 abonados, una masa social que no la tienen muchos de Primera. Solo por la gente que arrastra, este club tiene que estar en Primera División, aunque otras entidades sin la historia del Zaragoza han hecho las cosas muy bien y por eso están en la élite ahora. Y el Zaragoza está en ese camino. No se cambian veinte jugadores, sino que se mantiene el bloque y la dirección deportiva sigue con la idea de dar continuidad y posibilidades a la gente joven. Ese es el camino para poder llegar a lo más alto, donde queremos estar todos.

–¿Viene bien enfrentarse ahora a un líder en gran momento?

–Para mí sí. Porque juegas fuera de casa contra el primero cuando vienes de una buena dinámica. Y, además, el Alcorcón tendrá que perder algún día a pesar de que lo está haciendo muy bien. Y también nosotros tendremos que coger una buena racha. El equipo está ahora para tirar hacia arriba.

–El peor Zaragoza como local de la historia en Segunda. Fuerte, ¿no?

–Creo que pesa más fuera que a nosotros. Claro que nos gusta ganar en casa, pero firmo ahora mismo ascender si de aquí a final de temporada ganamos todo fuera y solo dos encuentros en La Romareda. Y lo firmarían también los 27.000 abonados. Aunque la realidad es que, en Segunda División, si no te haces fuerte como local no tienes nada que hacer. Claro que se pueden ganar todos los partidos en casa, y más aquí, donde la gente aprieta mucho. El otro día hablaba con algún jugador del Mallorca y me decía que el campo impresionaba. A mí me pasó con el Reus. Vienes a jugar aquí y te das cuenta de que esto es fútbol de verdad, el que uno quiere vivir. Y eso te puede motivar o te puede entrar el cagazo. A nosotros nos tiene que motivar mucho y a los de fuera entrar el cagazo. Ojalá pueda vivir lo del año pasado en la segunda vuelta y podamos ascender, aunque creo que hay que olvidarse un poco de eso porque la situación es otra, con otros jugadores y otro entrenador.

–¿Es posible repetir aquello?

–Para mí es imposible. Ojalá me equivoque, pero creo que ni nosotros ni ningún otro equipo está capacitado para hacer lo que nosotros hicimos el año pasado. Fue una locura la cantidad de puntos que conseguimos, ganando muchos partidos seguidos en casa y también en campos complicados. Pero la cagamos justo cuando no debíamos, o, más bien, tuvimos el peor día de cara al gol en el peor momento posible. Pero es fútbol.

–¿Qué le dice a la afición?

–Les pido que no nos suelten. Sé que es jodido y, si yo fuera aficionado, también pensaría cómo puede este ser tan malo o aquel. Pero somos personas y pido que nos apoyen como siempre lo hacen. Si ven que no tenemos el mejor día, están en su derecho de pitar, pero ellos saben que eso no nos ayuda. Les pido que sigan con nosotros a muerte porque, aparte de que esto lo vamos a sacar seguro, nos vamos a dejar el alma para darles cosas bonitas y que puedan disfrutar de aquí a final de temporada.