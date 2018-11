Alcaraz: «Algunos jugadores no están bien, pero creo en su potencial»

Los 3 centrales chirrían, se juega sin medio campo y el ataque solo depende de genialidades. Creo que no depende del entrenador, el problema esta más arriba. No es normal que Alex Muñoz no juege, lo de Perone no es normal. El centro del campo es para premio. Todos los días juegan 2 jugadores muy físicos y el que debería tocarla esta desaparecido y creo que ya ni se le espera (Eguaras por si quedaba alguna duda) . Y mientras tanto Soro en el banquillo, por decreto. Es un jugador con algo especial, esta claro que si jugase habitualmente la categoría se le quedaría pequeña. Lo de arriba es complicado. Si jugamos al pelotazo como ayer da igual quien este. Si vamos a jugar a algo habría que empezar a pensar en lo que tenemos. En el banquillo, Aguirre que es un jugador diferente, con desborde y centro, no parece que le quieran dar sitio. Pombo que tira del cargo no es ni Messi ni CR7 (por algo estamos en 2ª), si todo el peso cae sobre él se convierte en un jugador demasiado previsible e individualista. Soluciones la hay, otra cosa es que quien puede darlas parece a veces que no quiere.