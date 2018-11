Alcaraz esperaba haber logrado más puntos

Cuatro puntos sobre 15 posibles. Esa es la cosecha hasta ahora de Lucas Alcaraz al frente del Real Zaragoza. El técnico suma una sola victoria, un empate y tres derrotas en los cinco encuentros que ha dirigido al equipo aragonés, un pobre bagaje también para él. «Cuando llegas piensas que los resultados van a ser más positivos aunque al hablar de una trayectoria de resultados negativos, parece que todo suena a excusa, pero nos ayudaría mucho regularnos en torno a recuperar jugadores, no perderlos y estabilizar estados de forma», expuso ayer el granadino.

Así que Alcaraz aboga por «equilibrar» la situación en lo que a partidos ganados se refiere empezando por el choque de hoy ante el Cádiz, un rival que pasó no hace mucho por la delicada situación en que se encuentra ahora el Zaragoza. «Hace falta más de una victoria, pero es cierto que lograr un triunfo repercute en el estado anímico y otras muchas cosas. Tenemos el pensamiento positivo de ganar», apuntó.

Porque el fútbol «es muy de rachas», según el preparador andaluz. Como la del Cádiz, que ha ganado sus últimos cinco encuentros. O la del Zaragoza, que no vence en casa desde hace más de tres meses. «Tenemos que intentar llegar a una situación como la del Cádiz y a veces se alcanza ganando de forma apurada y eso te da confianza».

PROGRESIÓN // Pero, pese a todo, el Zaragoza está mejorando. Así, al menos, lo entiende Alcaraz, que asegura que, desde el partido en Tarragona, cuando cambió el dibujo para diseñar un equipo con tres centrales, «se han podido ganar todos los partidos». Por eso, el técnico expone que «esa es la línea. Tener el partido para ganarlo y luego estar acertado». No lo estuvo el cuadro aragonés en Alcorcón, donde faltó, según Alcaraz, claridad en los últimos metros. «Durante varias fases del partido, sobre todo en la segunda parte, nos faltó saber cómo solucionar la situación al llegar al área con ventaja. No tuvimos esa clarividencia, que no depende muchas veces del sistema o de la elección de jugadores, sino de decidir bien. Llegamos más, pero decidimos peor», aseveró el preparador zaragocista.

Pero Alcaraz ve al equipo «con muchas ganas de que llegue el partido y de que salgan bien las cosas». Es más, asegura que percibe eso mismo desde que llegó, «pero te tienen que acompañar también otras cosas. Por ejemplo, en Alcorcón pasamos de un penalti a favor no pitado a otro en contra señalado. A veces, el marcador te da cosas que no te ofrece el juego y esas cosas tampoco nos están favoreciendo», señaló.

Lo que, sin duda, sí está perjudicando al equipo es su incapacidad para dejar la portería a cero. No lo hace el Zaragoza desde hace dos meses y medio y once jornadas. Un mundo. En gran medida, por culpa de errores individuales graves, como los que provocaron los dos tantos del pasado domingo en Alcorcón. «Es cuestión de atención y de perserverar en una idea y en mecanismos defensivos», explicó Alcaraz, que reclama a los suyos «más nivel de atención y decisión». Para el técnico, los dos tantos encajados en tierras madrileñas «son más que evitables»

¿El objetivo? Alcaraz lo tiene claro. Nada de mirar arriba. Ni abajo. «Un entrenador profesional no puede pensar más allá del siguiente partido», aseguró el granadino.