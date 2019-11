Botín a pico y pala

Fue una victoria industrial, llena de oficio, de trabajo, de capacidad defensiva de un Real Zaragoza con muchas bajas y alejado del guion teórico que siempre quiere Víctor Fernández. Esta vez su equipo, sin la pelota y con un escudo para proteger las acometidas del Rayo Vallecano, se llevó todo el botín porque fue desactivando al rival, que acumuló delanteros y se topó con Ratón en las pocas veces que eligió bien en ataque. Un gol de penalti cometido sobre Luis Suárez y repetido por el VAR después de que Dimitrievski parara el intento de Ros fue el pasaporte al triunfo, donde el segundo capitán tuvo la personalidad suficiente para volver a lanzar la pena máxima, que esta vez no adivinó el portero rayista.

El Zaragoza, que fue a más conforme pasaron los minutos y que supo llegar vivo al descanso gracias a su portero, aguantó el chaparrón final con entereza pese a que Paco Jémez sacó todos los delanteros que tenía, lo que no quiere decir que se ataque mejor. En el caso rayista, desde luego que no. La victoria, con tantas bajas (Atienza, Vigaray, Kagawa, James...) y en casa de un aspirante al ascenso por presupuesto y plantilla, que no por rendimiento, supone un refuerzo tremendo para este Zaragoza que regresa a una zona de 'playoff' de la que se puede caer este domingo, aunque lo importante es que retoma el pulso del triunfo y confirma, en un partido que podía marcar tendencia, que la suya es al alza, que en las 4 últimas jornadas cotiza en positivo.

Decía Víctor tras el triunfo que el Zaragoza tiene que sobrevivir hasta enero, donde espera refuerzos y, antes, ir recuperando jugadores vitales. Con victorias se sobrevive muy bien y más mostrando la capacidad competitiva, el oficio y la tensión para aguantar en los momentos de mayor dominio rival. Todo eso le valió el triunfo en Vallecas.

Víctor apostó por poblar la medular con la entrada de Ros junto a Eguaras y Guti, con un 4-5-1 en fase defensiva, con las líneas muy juntas, y con el debutante Puado y Álex Blanco a pierna cambiada para intentar conectar con Suárez, lo que no lograron en un primer acto que empezó con un dominio claro de un Rayo en el que Trejo era el mediocentro defensivo. Casi nada la apuesta de Paco. Sufrió el Zaragoza por las bandas de Embarba y Álvaro, que intercambiaron posiciones y con los que padecieron Nieto y, sobre todo, Delmás para atarles en corto.

El Zaragoza, con el sacrificio defensivo de todos, con Puado echando una mano a Nieto y con Álex Blanco algo más desenchufado, capeaba el temporal. Y, cuando no lo hacía, aparecía Ratón, que despejó un tiro de Trejo y otro de Joni Montiel para empezar a exhibir que era su tarde.

Un error entre Álex Blanco y Delmás propició un mal centro de Luna al que no llegó Ulloa antes de que se diera, casi sin buscarla, la mejor ocasión zaragocista. Un mal saque de córner de Guti con un intento fallido de Guitián acabó en el palo. Sin embargo, en el tramo final, ya que la pelota no le duraba nada al Zaragoza, impreciso en el medio, volvió a aparecer Ratón. A tiro de Embarba y sobre todo a cabezazo de Ulloa tras un córner, en la mejor parada del gallego, que después tuvo la suerte de que el envío de Pozo acabara en el palo.

Pasó adelante tras el descanso

Delmás tuvo un cabezazo en una falta donde se despistó Luna pero lo mandó a las manos del portero y al descanso el Zaragoza llegó con la sensación de salir vivo de ese dominio del rival y con la idea de que seguro que este inconsistente Rayo le iba a dar oportunidades de llevarse el tesoro. Y se las dio.

Mantuvo la apuesta Víctor y también Paco, que fijó a Álvaro García en la izquierda, pero el Rayo cada vez elegía peor cuando llegaba al área zaragocista y el técnico local se la jugó con la entrada de Andrés Martín por Montiel para empezar a acumular delanteros. Víctor apostó por Soro en lugar de Álex Blanco y el Zaragoza dio un paso adelante. Puado, en una recuperación de Eguaras, se quedó a medio camino del remate y del pase a Luis Suárez, pero el Rayo se desactivó del todo tras esa acción.

Guti recuperó un balón con la presión adelantada y el pase de Soro a Luis Suárez terminó en un penalti sobre el colombiano que se pidió Javi Ros. El fantasma de los últimos fallos pesó en el primer tiro, centrado, pero el VAR, tarde, pero justo, le dio otra oportunidad tras adelantarse Dimitrievski. El segundo no lo falló. Quedaba media hora y el Zaragoza pudo cerrar el pleito, pero Soro y Luis Suárez no acertaron.

Paco tiró de Piovaccari y de Advíncula y jugó con solo tres defensas. Mientras, Papu entró al campo, aunque a su aire, como siempre. Solo un tiro de Piovaccari y uno alto de Pozo alteraron a un Zaragoza que se defendió con todo y obtuvo premio, un botín repleto de pico y pala.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Tito, Saveljich, Milic (Piovaccari, m.66), Luna; Trejo; Embarba (Advíncula, m.75), Montiel (Andrés Martín, m.54), Pozo, Álvaro; y Ulloa.

Real Zaragoza: Ratón; Delmás, Grippo, Guitián, Carlos Nieto; Alex Blanco (Soro, m.54), Raúl Guti, Eguaras, Javi Ros, Puado (Papunashvili, m.76); y Luis Suárez (Lasure, m.86).

Gol: 0-1: m.62 Javi Ros.

Árbitro: De la Fuente Ramos (Comité castellano-leonés). Amonestó a Dimitrievski (m.61), del Rayo; y a Eguaras (m.40), Puado (m.71), Javi Ros (m.73), del Zaragoza.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga SmartBank disputado en el estadio de Vallecas de Madrid ante 9.874 espectadores.