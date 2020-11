Un cadáver en la isla

El Real Zaragoza confirmó en el Heliodoro Rodríguez López que es un cadáver de equipo, que la reacción ante el Girona fue un espejismo, una pura casualidad. El Tenerife, repleto de dudas, le ganó por la mínima (1-0) y retrató el trágico momento de un bloque mal diseñado por Lalo Arantegui y peor dirigido por Rubén Baraja, al que el tiempo ya se le ha agotado tras 10 jornadas y 10 puntos y un solo partido ganado sobre el césped, sin contar con el del Alcorcón en los despachos. El club, si es mínimamente responsable y consciente de la gravedad de la situación, debe dar ya un paso adelante y girar el timón porque ahora mismo este Zaragoza no va a ningún lado y eso señala al entrenador, aunque no sea ese el único cambio, también los debe haber en el césped, en varios futbolistas en enero, y hasta en los despachos.

El partido del Zaragoza fue un dislate tremendo, sin fútbol, sin ideas, con decisiones que reflejan rupturas como los cuatro partidos que lleva Eguaras sin ser titular o la suplencia de Vuckic, apuesta personalísima de Lalo, para que debutara Iván Azón. El equipo acabó con tres juveniles del año pasado, con Azón, Francés y Francho, suplente hasta el tramo final al estar mermado por una gastroenteritis. Eso señala claros errores de la plantilla, pero Baraja en todo caso la está haciendo mucho peor de lo que es, con un fútbol esperpéntico. Ni ataca bien, ni juega al fútbol ni es solvente. Y los números actuales son de descenso a Segunda B. Esa es la cruda realidad.

Con las novedades de Javi Ros, Zanimacchia y Toro Fernández saltó el Zaragoza en el Heliodoro, con ese 4-4-2 matizado en fase de ataque en defensa de tres, esta vez con Chavarría en lugar del lesionado Nieto, que ahora quiere imponer Baraja como punto de partida del equipo, que fue de nuevo pura efervescencia. Le duró un suspiro esta vez el ímpetu, el punto de inflexión que quería Baraja tras lo de Girona, con una jugada del Toro a las manos de Ortolá y una diagonal de Zanimacchia a pase de Bermejo que tapó Wilson. Ahí se acabó el Zaragoza en la primera mitad. Cinco minutos duró. El Tenerife con muy poco, gobernando la medular donde James y Javi Ros reprodujeron un espanto a partes iguales, se fue arriba. Así, el plan del equipo se basó en balonazos en largo de Guitián o en su defecto de Francés que no llegaban a ningún lado.

El Tenerife se relamió y avisó con un centro de Moore, del que se olvidó Zanimacchia, que Zarfino mandó al larguero antes de que en un córner encontrara el gol el equipo isleño. Alberto le ganó la partida a Narváez y prolongó para que Fran Sol se anticipara a Francés y cabeceara a la red. Cristian lo salvó, pero al parar el balón lo introdujo en su portería. La jugada se revisó en el VAR pero había entrado. El gol fue un muro infranqueable

Con la ventaja ya adquirida, el Tenerife dio un paso atrás, porque tampoco está para echar cohetes, y ahí se vio todavía más clara la impotencia zaragocista, incapaz de alterar un guion de pases horizontales y sin movilidad de casi nadie. O de nadie en una desgana absoluta. Un imagen lamentable, un espanto de dimensiones estratosféricas con el que se llegó al descanso con la ventaja local, merecida ante un Zaragoza patético.

No mejoró mucho el panorama después. Baraja dio entrada a Iván Azón, que puso entusiasmo, y a Larra, que convirtió casi todo en errores con el balón. Chavarría pasó a ser el lateral adelantado en la salida de balón y Tejero hacía la ayuda como tercer central. Dio igual. Cristian Álvarez repelió el disparo de Vada y el Tenerife le dio el balón al Zaragoza, que fue un quiero y no puedo. Azón no pudo rematar bien el único pase decente de James en todo el pleito.

Entró Francho, Narváez y Bermejo intercambiaron posiciones entre la banda y la mediapunta pero el equipo apenas generó peligro, más allá de acercarse a Ortolá porque así lo quiso el rival. Un disparo de Larra, donde se estorbó con Azón y que dio en la mano de Álex Muñoz fue lo único noticiable de un Zaragoza que por no tener no tiene ni suerte. El Tenerife, muerto de miedo y acumulando gente detrás del balón, apenas sufrió porque enfrente tenía un cadáver aún mayor, un equipo a la deriva y que pide a gritos que alguien coja el timón y dé un buen volantazo, porque este Zaragoza está solo para mirar a la tragedia de la Segunda B.

CD Tenerife: Ortolá; Moore, Bruno Wilson, Alberto, Alex Muñoz; Suso (Jacobo, m.62), Zarfino, Ramón Folch, Vada (Aitor Sanz, m.62); Nono (Carlos Ruiz, m.84) y Fran Sol (Jorge, m.79).

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Tejero, Francés, Guitián, Chavarría; Zanimacchia (Larra, m.46), Javi Ros, James (Francho, m.70), Bermejo; Narváez y Toro Fernández (Iván Azón, m.46).

Gol: 1-0, m.14: Cristian Álvarez, en propia puerta.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Amonestó a los locales Nono (m.25), Alex Muñoz (m.46+), Vada (m.48) y Ramón Folch (m.65), y al visitante Francés (m.43).

Incidencias: Partido de la undécima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López sin espectadores.