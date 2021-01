El cambio es radical

El cambio con JIM, ya se puede asegurar, es radical en este Real Zaragoza, que entre el frío y los primeros copos de nieve por el temporal tras el descanso soltó su partido más convincente del curso para superar al Logroñés por 2-0 con goles de Juanjo Narváez y Bermejo, los mejores del encuentro junto a Francés, y salir de forma momentánea del descenso a la espera de los resultados de la jornada.

El Zaragoza, con 20 puntos al final de la primera vuelta, tiene un mundo todavía por andar para huir del descenso al final de esta campaña, con una segundo tramo que tiene que ser mucho mejor, pero las sensaciones son muy distintas, con un claro avance, con por fin una tímida sonrisa en su rostro. El equipo, con Juan Ignacio Martínez, es otro, lo dicen los resultados, con 7 puntos de 9, pero sobre todo lo dice el fútbol, que ha mejorado de forma notable tras el terrible inicio de curso en la mayoría de los partidos.

El equipo sumó, además, su tercera victoria seguida en La Romareda, las tres sin encajar, aunque en la primera no estaba aún JIM, artífice de un cambio con los mismos mimbres que había, lo que parecía un milagro. El técnico alicantino ha tocado las teclas justas, con normalidad, tirando de la mejoría anímica y de confianza, pero buscando también mejorar el fútbol y el bloque y sabiendo aprovechar los recursos. Todo un ejemplo de lo que puede cambiar un equipo con un míster que acierte en el diagnóstico y en las soluciones.

Con Bermejo anclado en la mediapunta y de excelente rendimiento como enlace del Toro y como única novedad con respecto al choque en Cartagena para que Juanjo Narváez pasase a la banda izquierda y Chavarría al lateral se presentó el Real Zaragoza al duelo ante el Logroñés, donde ese 4-2-3-1 se desplegó pronto con eficacia para que el equipo tuviera más fútbol y más llegada, con hasta 16 remates en todo el partido, una constante en la mejoría de sensaciones desde que arribó Juan Ignacio Martínez, que sin embargo no puede solucionar aún la falta de pólvora. Eso lo tiene que traer un punta que no sea el Toro, que parece incapaz de marcar.

Ocasiones y peligro arriba

No tardó en crear ocasiones su equipo. Juanjo Narváez, tras un saque de esquina, provocó la parada de Dani Giménez y después, en otro córner, Francés buscó el remate tras no rematar bien de cabeza el Toro y el portero le derribó tras ese disparo para que Milla Alvendiz no dudara en señalar la primera pena máxima del curso que transformó Narváez en el minuto 17. El Zaragoza era mejor que el rival y solo sufría en alguna llegada de Paulino por el flanco de Chavarría. Sin embargo, con Francho al mando de las operaciones y con Bermejo moviéndose muy bien entre líneas, el equipo se mostraba suelto en su zona de ataque. Bermejo mandó un remate fuera y Chavarría otro alto, pero la mejor ocasión la desperdició el Toro, en un intento fallido de taconazo a buen centro del lateral catalán. El Logroñés sufría y Francés tenía bien atado en corto a David González. Aún así, el Zaragoza tragó saliva en un centro de Iago López que el omnipresente Francho quitó de las botas de Siddiki.

Narváez, en un envío de Bermejo y en dejada casi sin querer del Toro, tuvo el segundo, pero disparó flojo y Francho robó un balón a Gorka pero no acertó en el remate posterior antes de que el colegiado señalara el camino de vestuarios. En el segundo acto, Sergio Rodríguez movió el banquillo con Petcoff y Unai Medina y el Logroñés generó peligro a balón parado, en el otro hándicap del Zaragoza. Gorka y un envío de Paulino fueron los avisos antes que Bermejo tras una jugada entre Narváez y Zanimacchia sentenciara el pleito en el 53. Con esa renta, el Zaragoza se sintió muy seguro y Zanimacchia pudo ampliar la renta hasta en dos ocasiones, sin lograrlo.

Chavarría vio la quinta amarilla en una acción donde rozó el penalti y JIM situó a Nieto en el lateral y dio entrada a Azón en lugar del Toro. Con Vigaray y Francés crecidos atrás, con Francho imperial en el medio y con un buen nivel global del bloque, comandado por Bermejo, el Zaragoza embocó el tramo final sin apuros, entre el frío y la nieve, y con el amago de susto por un gol anulado al rival y una rara parada de Cristian antes de que Milla Alvendiz pitara el final de un encuentro que consolida a este Zaragoza de JIM, que es otro y que llega al ecuador con su mejor cara del curso, ahora con un parón hasta el 22 para ajustar más piezas en un engranaje que ya parece funcionar.

Ficha técnica

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray, Francés, Jair, Chavarría (Nieto, m.75); Zanimacchia, Francho (Zapater, m.93), Eguaras, Narváez (Larrazábal, m.90); Bermejo (James, m.90) y "Toro" Fernández (Iván Azón, m.75).

UD Logroñés: Dani Giménez; Iago López (Ander Vitoria, m.71), Alex Pérez, Gorka, Andoni López; Andy, Sierra (Petcoff, m.46); Paulino (Rubén Martínez, m.85), Siddiki (Unai Medina, m.46), Olaetxea (Bogusz, m.57); y David González.

Goles: 1-0. M.17. Narváez; 2-0. M.53. Bermejo.

Árbitro: Milla Alvendiz (Comité Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla al local Chavarría y a los visitantes Sierra, Paulino e Iago López

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de Segunda división disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza a puerta cerrada. Intenso frío y nieve tras el descanso.