El club anuncia a Linares pero la RFEF no lo autoriza todavía

El Real Zaragoza pudo anunciar ayer por fin el fichaje de Miguel Linares, que ya estaba cerrado desde hace varias semanas pendiente de su desvinculación del Reus. La Liga de Fútbol Profesional comunicó al club aragonés que el delantero tenía la carta de libertad y el fichaje está solo a expensas de que la Federación Española de Fútbol tramite su licencia, aunque esa parte puede tardar. Según publicó ayer Marca, la RFEF no da por el momento validez a esa inscripción, ni de Linares ni del resto de exjugadores del Reus. al no considerar válido el documento privado que propició su salida del club.

El delantero de Fuentes de Ebro firma por lo que resta de temporada y otro año más. Ayer se ejercitó en solitario, hoy lo hará con sus compañeros y para la próxima semana estaría prevista su presentación. El conflicto del Reus, sobre el que el Juez de Disciplina de lo Social no decidirá hasta el lunes tras las alegaciones presentadas por el club catalán para evitar la expulsión por cinco años de LaLiga, está retrasando el desenlace de la llegada de Linares.

El punta aragonés y otros seis futbolistas más del Reus se acogieron a su derecho a abandonar la entidad si antes del pasado miércoles no se les abonaban las cantidades adeudadas tal y como les había prometido en un documento privado el anterior presidente, Joan Oliver, antes de la venta del club al grupo US Real Estate Investment, aunque los nuevos propietarios están tratando de invalidar esos documentos. No solo Linares anunció ayer su compromiso con el Zaragoza, el Racing de Santander también hizo oficial el fichaje de Mario Ortiz, pero en ambos casos falta el visto bueno federativo.

A sus 36 años Linares hace realidad el sueño de jugar en el primer equipo de su tierra, desde que se marchó del filial en el 2005 en una carrera donde militó en el Huesca, el Barbastro y el Alcoyano en Segunda B antes de dar el salto al fútbol profesional, al Salamanca, al Elche y al Recreativo para volver con el Oviedo a la categoría de bronce y firmar su mejor año goleador y el ascenso del conjunto oviedista. El pasado verano, el punta fichó por el Reus, donde ha jugado 18 partidos y ha anotado 4 dianas.

DORADO, EN ESPERA / El mercado de enero del Zaragoza queda también a expensas del fichaje de Chechu Dorado. El central del Rayo está pendiente del último ‘OK’ del club rayista y ayer mantuvo una conversación con el presidente del club madrileño, Martín Presa, para su salida de la entidad. Con el Zaragoza firmará hasta junio, ampliable un año más si disputa 15 partidos. El Rayo quiere a Catena, central hasta ahora del Reus y que está en la misma situación que Linares. El Zaragoza tiene decidido esperar a Dorado y solo activaría otras opciones para el eje en la recta final del mercado que acaba el 31.