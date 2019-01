El club no cierra la puerta a un último refuerzo

Quedan tres días para el cierre del mercado el jueves y, con los fichajes ya amarrados de Dorado y Linares, la pregunta es si el club todavía se guarda un último intento en la recámara, un último refuerzo. El Zaragoza no cierra la puerta y no descarta una tercera incorporación, aunque la disponibilidad económica es muy escasa y se tendrían que dar muchos factores para que ese refuerzo fuera factible. De entrada se juzga que no hay ninguna necesidad vital y se avisa que no hay dinero para ello, pero no se cierra la puerta.

En las circunstancias actuales, el objetivo sería un jugador de ataque para la banda y que encajara más en el perfil diestro. Pero esa llegada tiene que encajar en los escasos parámetros económicos del club, es decir ser una ganga de última hora que llegue por muy poco dinero, producto de los últimos movimientos que tiene el mercado. A eso está atento el Zaragoza. El límite salarial del que dispone el club aragonés solo se podría aumentar ahora con un traspaso de algún futbolista o si Toquero anunciase su adiós al fútbol y renunciase a lo que le resta de cobrar. Si solo anuncia la retirada por su grave lesión lo único que libera es un dorsal.

Así que lo más probable es que Linares y Dorado sean los dos únicos refuerzos en este mercado de enero, teniendo en cuenta que Guitián llegó antes, en diciembre y por la baja por lesión de gravedad de Grippo.

El club no pudo anunciar ayer cómo estaba previsto el fichaje del defensa cordobés, que ya llegó anoche a la capital aragonesa. Y es que el Rayo dilató la firma de la desvinculación y retrasó el anuncio oficial. La intención es que Dorado se entrenase hoy con sus nuevos compañeros, pero al cierre de esta edición esto no era seguro. El defensa viene a aumentar la polivalencia en la zaga, ya que es central zurdo, pero también ha jugado como lateral y sobre todo aportará experiencia y galones al equipo en esta segunda vuelta. Dorado se ha comprometido hasta final de temporada con otra más opcional si disputa 15 partidos.

La intención del Zaragoza es presentar a Linares y a Dorado juntos, aunque todavía no hay día establecido. El castigo al Reus, que tendrá que estar tres años fuera del fútbol profesional, deja todavía más clara la próxima inscripción del ariete en la Federación y nadie en el Zaragoza duda de que ese trámite llegará y que el delantero de Fuentes, que regresa como Dorado al Zaragoza, ya que ambos estuvieron en el filial, podrá estar a disposición de Víctor el lunes para el partido ante Las Palmas.