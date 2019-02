Cristian Álvarez gana en el Anxo Carro

22:20h. Fianl del partido Minuto 90+4 Victoria del Real Zaragoza donde nunca lo había hecho, tras un partido complicado de explicar si no es centrado en la figura de su portero, un Cristian Álvarez que va camino de la santificación. El meta sacó a su equipo de todo tipo de atolladeros por paradas estratosféricas que le permiten sumar tres puntos que para asentarse en la zona templada la clasificación y dar casi por despedida la crisis del 2018. De nuevo obligado a remontar, con dos postes de Pombo y un penalti fallado de Álvaro ,el conjunto de Víctor Fernández sacó mayor aprovecho de las verbenas defensiva del Anxo Carro. Primero con un tanto muy elegante en su fabricación de Linares y después con un balón muerto cazado por Guitián, que redimió así su mala tarde. Un encuentro sin pies ni cabeza que se lo llevo quien tiene mejor portero. Un titán.

22:19h. Minuto 90+3 Córner para el Lugo

22:17h. Minuto 90+2 El Lugo se ha estancado y el Real Zaragoza aguanta el tiró con cierto orden y solvencia

22:14h. Minuto 90 Cuatro minutos más

22:11h. Minuto 85 Excelente lucha de Benito para tapar y forzar el error de Manu Barreiro

22:10h. Minuto 84 Amarilla para Herrera por falta sobre Nieto, quien ha acudido al rechace con valentía y riesgo físico

22:08h. Minuto 82 El encuentro carece de dueño. El Real Zaragoza debería guardar la pelota un poco más, sin riesgos. Ha llegado hasta la orilla y ahora no puede conceder nada, sobre todo el control total a un Lugo muy afectado por al remontada

22:08h. Minuto 81 Tarjeta amarilla para Álvaro Vázquez

22:06h. Minuto 80 Al margen de Cristian, que juega en otro equipo, Benito está realizando un encuentro muy completo. En ataque más que nada

22:05h. Minuto 79 Ros entra por Pombo

22:02h. Minuto 78 Escriche entra por José Carlos Lazo

22:01h. Minuto 74 Codazo de Viera a Linares que el colegiado no ve. De roja

22:00h. Minuto 74 Que le hagan un canción a Cristian

21:58h. Gol del Real Zaragoza Minuto 72 Marca Guitián. De portería a portería el central remacha un balón que se queda muerto tras un saque de esquina

21:57h. Cristian es Dios Minuto 70 Cristian Álvarez se construye un monumento en una doble parada maravillosa. A disparo potente y en el rechace, adivina de nuevo, cara a cara, el toque de Manu Barreiro.

21:56h. Minuto 70 Entra Manu Barreiro por Toni Martínez. Más centímetros para el Lugo

21:55h. Minuto 69 Aguirre entra por Soro para ayudar a un Nieto muy apurado. También para profundizar

21:53h. Minuto 68 El encuentro carece de lógica alguna

21:52h. Minuto 67 El Real Zaragoza se sube a otro escenario. Ha hecho lo más difícil gracias a su vocación ofensiva. Le toca sellar todas las vías en un partido abierto a cualquier resultado por la flaqueza de los dos equipos en labores de contención

21:50h. Minuto 64 Amarilla a Campabadal por simular un penalti que lo parece

21:47h. Gol del Real Zaragoza Minuto 62 Linares empata el partido tras una jugada trenzada entre Eguaras y Benito. Pase atrás del lateral y el matador marca 1-1

21:46h. Minuto 59 Viera, con venda incluida en la cabeza, gana otro balón por alto

21:45h. Minuto 58 Carlos Nieto sufriendo de lo lindo. Le viene grande el encuentro y recurre a las faltas con demasiada asiduidad

21:44h. Minuto 58 Linares entra por Zapater. Dos puntas para atacar el partido de otra forma

21:42h. Minuto 56 Cristian despeja un disparo de Lazo con sello de gol. Nuevo prodigio del portero en una acción que nace en un error en el pase de Aguaras, que marcha con la lentitud desesperante

21:42h. Minuto 55 Morente entra por Iriome

21:39h. Minuto 53 Iriome se ha lesionado y el encuentro se detiene mientras es atendido

21:38h. Minuto 51 Falla por tres veces el Lugo, también muy blando atrás, e Igbekeme lo intenta con un zurdazo lejano. La calidad brilla por su ausencia en un partido gris, de equipos que están donde están por algo

21:36h. Minuto 50 Ensaya de nuevo el Real Zaragoza saques de esquina cortos que no alteran la vida del Lugo, que hace valer su altura para resolver ese tipo de jugadas

21:35h. Minuto 48 No se achica el Lugo, que en un cabezazo de Herrera casi marca el segundo. Peinda con suavidad se va por centímetros

21:34h. Otro poste de Pombo Minuto 47 Tiro de Pombo desde la frontal escupido por el palo de la portería de Juan Carlos, esta vez en el derecho

21:31h. Minuto 46 En las jugadas que piden centímetros, el Lugo es superior.

21:31h. Comienza la segunda parte El Real Zaragoza, otra vez por detrás, busca acortar distancias

21:23h. El Real Zaragoza, en su línea ciclotímica. Parece que se va a comer el mundo y, en un par de jugadas sin atención defensiva, se hace manjar para cualquiera. Si además falla un penalti... No abrocha los partidos, demasiados abiertos, con malas decisiones en ambas áreas

21:17h. Final de la primera parte Minuto 45+2 El Real Zaragoza se va por detrás en el marcador después de que hace unos segundos haya despreciado el empate con un penalti que Álvaro ha colgado para siempre en las nubes. Una primera mitad con ocasiones y fútbol más o menos vertical del conjunto aragonés que, sin embargo, ha sacado a relucir su flojera defensiva con errores enormes. Guitián en varias ocasiones y Nieto han facilitado la vida a un Lugo que esperaba en la cuevay se defiende mejor en una noche de inclemencias y piso inestable.

21:16h. älvaro falla el penalti Minuto 45+1 Álvaro tira el penalti fuera. Increíble pero cierto. Dispara alto por su deseo de colocar demasiado la pelota

21:14h. Penalti a favor del Zargaoza Minuto 46 Se va Álvaro solo ante Juan Carlos tras un error de José Carlos, que comete un derribo merecedor de roja pero solo le enseña la amarilla

21:13h. Minuto 43 El Lugo ha metido el encuentro en una tormenta y se siente mucho más cómodo. Cuerpo a cuerpo y lanzamientos largos tras la recuperación. En esa batalla es más fuerte y guarda mejor el equilibrio sobre un terreno muy resbaladizo

21:12h. Minuto 42 Pombo tampoco está en su día. Casi siempre malas decisiones finales

21:11h. Minuto 41 Córner para el Zaragoza. Lo provoca Álvaro

21:09h. Minuto 40 Verdasca arregla otro fallo de Guitián, quien había perdido un balón con una tremenda ingenuidda y falta de recursos. El portugués acompaña a Lazo y se interpone en su camino

21:06h. Minuto 37 Eguaras pierde el balón y regresa a trote cochinero... El mediocentro está bastante lejos del ritmo de sus mejores momentos. Su mal pase ha provocado una contra peligrosa en la que el Lugo reclama penalti

21:03h. Minuto 34 Con el 1-0 en contra, el campo muy mojado y la meteorología agresiva, el Real Zaragoza sale perdedor porque su objetivo es ahora mismo el de avanzar con calma. Ha perdido los galones del arranque del partido

21:01h. Minuto 31 Se lanza Benito por su carril con Álvaro atento, pero el central del Lugo se anticipa al pase del defensa. Córner

21:00h. Minuto 30 Se está descosiendo el Real Zaragoza como un abrigo viejo. Después de más de veinte minutos de cierta jerarquía y oportunidades, un para de concesiones inadmisibles le hacen tiritar. La madurez no es su fuerte.Mucho menos la regularidad

20:59h. Minuto 29 Ahora sí, ahora Cristian evita el 2-0 en mano a mano contra Toni Martínez. Después de un error magnífico de Nieto. El portero se crece como un gigante

20:57h. Minuto 28 En la jugada que antecede al penalti de Guitián, la desatención de los centrales es brutal, ofreciendo un pasillo gigante por un espacio que debería ser prohibido

20:55h. Gold el Lugo Minuto 25 Pita marca de nuevo. No siempre Cristian puede con todo. Después de dos sobrebias paradas en la jugada del penalti, el meta no ha sido capaz de adivinar la trayectoria

20:55h. Minuto 25 Marca Pita pero hay que repetirlo por entrar los jugadores al área antes del lanzamiento

20:54h. Penalti de Guitián Minuto 24 Penalti por agarrón de Guitián. Pasillo central abierto de par en par y pena máxima para evitar lo peor

20:52h. Minuto 22 Iriome está retando a Nieto. El Lugo busca al lateral zurdo consciente de que puede tener más opciones de sorprender pro esa parcela

20:50h. Minuto 22 Álvaro se ha hecho daño y calienta Linares

20:47h. Minuto 18 El Real Zaragoza sigue empujando al Lugo, congestinado en su fútbol por sus dificultades para hilar más de dos pases.

20:45h. Minuto 15 Un par de latigazos del Lugo asustan al Real Zaragoza, algo dormido en los ataques de un rival que los hace a cuentagotas

20:45h. Minuto 15 Cristian tiene que meter las manos en una balón peinado. Muy despierto. Nunca duerme el argentino por fortuna para el equipo aragonés

20:44h. Minuto 14 Benito cierra un balón en paralelo con peligro. Córner

20:42h. Pombo, al palo Minuto 12 Disparo al palo de Pombo al palo y Álvaro acude demasiado acelerado al rechazo, con la portería vacía. Todo nace en una acción eléctrica de Igkememe, que sigue en su línea de aceleración vertical

20:41h. Minuto 11 El viento y la lluvia condicionan el control del juego

20:39h. Minuto 10 Progresa el Real Zaragoza hacia el control del encuentro, con una par de excelentes ocasiones fabricadas por las bandas. Mientras, el Lugo se deja querer, sin prisas pero algo encogido

20:38h. Minuto 8 Buena jugada coral del equipo aragonés con centro de Benito a la llegada de Álvaro, pero el punta no se lo cree y dispara alto y sin convicción

20:37h. Minuto La gilifalta en corto para repetir lo mismo pero más difícil

20:36h. Minuto 6 Recuperaciones, pérdidas y vicecersa. Falta favorable para el Real Zaragoza en tres cuartos del campo

20:34h. Minuto 5 No se definen dominadores, pero el conjunto de Víctor Fernández comienza con una pizca más de ambición que su rival

20:32h. Minuto 3 Lío en el área del Lugo, sin consecuencias. Ni se atreven a despejar unos ni a disparar otros

20:31h. Minuto 1 Primer aviso del Real Zaragoza por el costado de Nieto, quien cabalga para asistir a la llegada de Soro al segundo palo. El balón duerme en los guantes de Juan Carlos

20:29h. Comienza el partido Arranca el encuentro en el Anxo Carro. El Real Zaragoza busca su séptima victoria del curso, la cuarta como visitante después de ganar en Oviedo, Gijón y Tarragona

19:35h. La alineación del Lugo El conjunto gallego arrancará el partido con este equipo: 👥 | ALINEACIÓN 🔴⚪



Con el apoyo fundamental del 🏟Anxo Carro, este será el 1⃣1⃣ que luchará de inicio por los 3⃣puntos 💪⚽#LugoRealZaragoza #EuSonDoLugo #ForzaLugo pic.twitter.com/jDNd8kbOeV — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) 9 de febrero de 2019

19:25h. La alineación del Real Zaragoza Víctor Fernández una única novedad con respecto a la alineación que empató en Las Palmas: Benito entra en lugar de Delmás. Cristian Álvarez; Benito, Guitián, Verdasca, Nieto; Eguaras, Zapater, James; Soro, Pombo y Álvaro Vázquez XI del #RealZaragoza esta tarde:#VamosRZ 🔵⚪🦁#LugoRealZaragoza pic.twitter.com/yoqO27riJR — Real Zaragoza (@RealZaragoza) 9 de febrero de 2019

El Real Zaragoza es todavía paciente del hospital de guerra de Segunda. No ha recibido el alta pese a que por los pasillos de las últimas jornadas haya hecho alguna pirueta, fruto de un estado de ánimo directamente relacionado con buenos resultados y un fútbol, por momentos, con cierta alegría ofensiva, sobre todo desde que Álvaro Vázquez ha encontrado la portería que no ve con anteojos Marc Gual (fuera de la lista de convocados como consecuencia de su pobre rendimiento). Víctor Fernández no hace más que repetirlo porque, pese a que su trabajo emocional ha surtido efecto sobre el grupo, detecta que el equipo tiene serios defectos de forma: el objetivo es la salvación, cada vez más próxima sin opción alguna de permitirse el mínimo relajamiento competitivo. Lo mejor que puede ocurrir es que la temporada transcurra sin más sobresaltos, y para ello, como aperitivo contundente, sería conveniente ganar hoy al Lugo en el Anxo Carro (20.30).

Por debajo de la puerta sigue colándose un soplo de euforia. Si viene de la afición, es lícito porque nadie puede rebatir su ilusión. Si procede de otros sectores, habría que considerarlo desde la perspectiva de la inseguridad, la ignorancia o incluso la manipulación. Para alcanzar el milagro que se insinúa, habría que conseguir un rosario de milagros. Mientras tanto, se soslaya un curso de numerosos responsables de la pésima planificación con dos recursos manidos hasta la saciedad: hay poco dinero y los anteriores entrenadores, Idiakez y Alcaraz, no entendían la idiosincrasia de este club. La simplicidad de ambas reflexiones debería sonrojar a quienes la repiten como loros. Pero siempre hay maquillaje en la despensa, y del caro por lo que logra disimular año tras año.

Para milagros con sello de calidad, los de Cristian Álvarez. Este sí, un fichaje de categoría. Enhorabuena. El portero argentino, portentoso, es el único ajeno a un vestuario ciclotímico; también muy castigado por las lesiones. Un Real Zaragoza que con Víctor Fernández ha elevado la confianza colectiva para vencer o empatar donde antes era derrotado, pero que continúa dejando muestras de sus limitaciones estructurales cuando no individuales. El error de Verdasca en Las Palmas es mucho más que un ejemplo; no saber leer ese encuentro por parte de los futbolistas con todo de cara, otro. ¿Puede ganar a cualquiera? Es posible. ¿Puede perder con cualquiera? También. Mal negocio esa inestabilidad salvo que por el camino de en medio se firme la permanencia o un campaña templada.

El Lugo tiene un punto menos y no piensa en la promoción de ascenso. El conjunto aragonés no ha triunfado nunca en el Anxo Carro, pero la estadísticas y las verdades es mejor ajustarlas al presente. En la ida se impuso el equipo gallego por 0-2 (su única victoria a domicilio) y el Real Zaragoza jugó con Cristian, Benito, Grippo, Verdasca, Lasure, Zapater, Buff, Javi Ros, Pombo, Gual y Álvaro, es decir con nueve jugadores que han contado sí o sí para los tres entrenadores. La columna vertebral y el estilo es muy similar al de aquella fecha. Lo distinto es la dinámica, que se traduce en lo que los chicos quieran o puedan hacer sobre el campo. La fórmula mágica la tienen ellos. Por eso romper el maleficio del Anxo Carro es más que factible ahora que se han despojado de gran parte de complejos y explotan sus virtudes. Siempre, claro, que en esta cita la ciclotimia sople a favor para recibir el alta definitiva cuanto antes.