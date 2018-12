Cuando los números cantan

La nefasta temporada del Real Zaragoza se refleja de forma nítida en las estadísticas. El conjunto aragonés no solo no destaca en ninguna de ellas sino que ocupa los últimos lugares en varios apartados. Incluso, en alguno es el peor de la categoría. El caso más flagrante es el de los centros, herramienta apenas explotada por el Zaragoza. Con solo 136, según las estadísticas oficiales de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el resto de equipos se sitúan a una distancia sideral de los aragoneses en este apartado. De hecho, el Rayo Majadahonda –el segundo que menos centra al área– acumula ya 161 intentos, es decir, 25 más que el cuadro blanquillo. No se prodiga el Zaragoza en llegadas desde los costados y el rombo, sistema utilizado mayoritariamente esta temporada, aboca al equipo a un juego más interior.

Pero hay más disciplinas en las que el Zaragoza destaca negativamente. Solo el Mallorca ha realizado más regates fallidos que los aragoneses (115), cuando el resto de rivales atesoran un bagaje entre 80 y 90. El dato expone falta de eficacia y de desborde, dos de las cualidades de las que carece el equipo aragonés.

Los problemas ofensivos de la escuadra zaragocista también quedan patentes en la escasa cantidad de faltas recibidas (183). También aquí no hay otro equipo con una cantidad inferior. El Mallorca (197) es el segundo, muy lejos de las 260 de Osasuna, al que más castigan. El dato revelaría defectos como la imprecisión con el balón o la ausencia de jugadores desequilibrantes o con capacidad para desbordar y obligar al adversario a cortar su avance en falta.

Además, el Zaragoza también está entre los que menos tiran a puerta. Apenas lo ha hecho en 55 ocasiones, lo que le sitúa en el furgón de cola en esta especialidad. Al igual que en lo que respecta a las asistencias (9). Solo seis equipos han realizado menos en lo que va de campeonato. Tampoco van sobrados los aragoneses en potencial a balón parado, ya que solo han conseguido marcar de falta directa en una ocasión. Fue en Tarragona, donde Pep Biel inauguró su cuenta realizadora anotando el 1-2 que conseguía remontar otro marcador adverso ante el colista.

También es el Zaragoza el equipo de Segunda que menos duelos aéreos salda con éxito. Apenas ha salido victorioso en 251 ocasiones, lo que pregona debilidad en una faceta que ha costado varios goles al equipo. Por contra, apenas ha hecho dos tantos de cabeza y uno de ellos lo hizo a placer Soro en el Nuevo Tartiere ante el Oviedo. El otro lo anotó Verdasca en La Romareda frente a Osasuna.

Aunque los peores números se refieren a la ausencia de victorias. Solo tres en 16 partidos y apenas una en los últimos 12, lo que ha abocado al Zaragoza a posiciones de descenso. Especialmente hiriente es la trayectoria del conjunto aragonés como local, la peor de su historia en Segunda División. Hace casi cuatro meses que La Romareda no celebra un triunfo de los suyos y solo el Reus ha conseguido menos puntos y menos goles (6) que el Zaragoza (7) como local. El Córdoba, rival directo en la lucha por salir del pozo que conduce a la Segunda B, volverá a poner a prueba la capacidad de reacción de un equipo que continúa rompiendo récords negativos.