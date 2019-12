Cuestión de poder

El Huesca se llevó al derbi porque fue mejor que un Zaragoza que no estuvo a su altura, sobre todo, en fuerza y fe. El cuadro azulgrana no le permitió explotar sus virtudes y castigó sus defectos, sobre todo el balón parado y las bandas. Un martirio constante durante todo el duelo. Sorprendió Víctor volcando a Kagawa a la izquierda para mantener a Puado cerca de Suárez en un movimiento que obligaba al japonés a emplearse en defensa y que perseguía la presión arriba en la salida de un Huesca agresivo que buscaba las bandas sobre todo a través de Ferreiro, junto a Sergio Gómez, la gran novedad en un once sin Raba ni Juan Carlos.

Los dos primeros acercamientos fueron del Zaragoza aunque ninguno con excesivo peligro. Puado y Kagawa probaron fortuna desde media distancia con idéntica fortuna y puntería. El Huesca, liderado por un incombustible Mikel Rico, no estaba cómodo. El Zaragoza sí lo parecía pero las pérdidas en la medular eran su principal problema. Precisamente, en una de ellas marcó el Huesca, pero el asistente señaló fuera de juego de Okazaki que el VAR confirmaría después.

Superado el susto, sería el Huesca que estuvo a punto de pagar caro un grave error en la entrega pero Suárez no culminó bien la contra. Pero los locales se habían adueñado del choque. Casi siempre explotando su superioridad en los costados. Casi siempre desde la izquierda, donde Sergio Gómez se merendaba a Delmás. Una mala entrega del canterano entregó el balón a Eugeni, que habilitó a Gómez para que este colocara un centro medido al pie de Okazaki, que batió a Ratón. Esta vez, no había duda. El gol subía al marcador y situaba al Zaragoza en el peor escenario posible. Nunca había remontado un partido. Y el Huesca nunca había dejado escapar un duelo en el que pegó primero.

Pero los de Víctor reaccionaron bien de la mano de Soro, el más activo de los visitantes. El ejeano ponía el entusiasmo mucho más que un Kagawa castigado y ofuscado. En una de las numerosas faltas cometidas sobre el japonés, el Zaragoza gozó de su mejor ocasión al estrellar el propio Kagawa en el larguero el lanzamiento directo desde un vértice del área. Fue lo último que hizo antes de pasar a la mediapunta para desplazar a Puado al costado.

Pero el Huesca no se amilanó y continuó castigando los costados de su adversario. Okazaki, una pesadilla constante para la zaga visitante, cabeceó fuera por poco el enésimo centro lateral poco antes de que Ferreiro también lo intentara con un remate que no se desvió demasiado. Cuando todo apuntaba a que se llegaría al descanso con la mínima ventaja para los locales, el Zaragoza volvió a nivelar el choque merced a una galopada de Puado culminada con un servicio a Soro para que el canterano marcara de fuerte disparo a escasos metros de Álvaro.

La reanudación deparó más de lo mismo. El Huesca, más seguro de sí mismo, explotaba una y otra vez su fortaleza exterior mientras el Zaragoza, perdido en la sala de máquinas, buscaba la combinación por dentro y, sobretodo, a un Suárez ayer invisible. Los locales no tardaron en llegar con peligro a las inmediaciones de Ratón. Fue, cómo no, Okazaki, que se plantó solo ante el meta zaragocista tras un grave error de Guitián, pero el japonés cruzó demasiado el esférico.

El partido se convirtió en un ir y venir continuo que Víctor trató de atajar dando entrada a James por un inoperante Kagawa, pero el cambio no sentó bien al Zaragoza, que desapareció del partido víctima de un Huesca más enérgico. Más vivo. Mejor.

Lo peor para los de Víctor estaba por llegar. Volvió la lluvia y, con ella,, un vendaval en forma de fútbol de un Huesca que comenzó a aplastar a un Zaragoza que volvió a ser víctima de su fragilidad en la estrategia. Sá mandó a la red una dejada de Mosquera tras recibir una falta lateral y el Huesca volvía a tomar ventaja merced a su superioridad.

Al Zaragoza le tocaba volver a remar pero se convirtió en su peor enemigo. Delmás y Guitián se fueron a la calle en apenas cuatro minutos. Díaz de Mera, que había mostrado cartulina amarilla solo a jugadores del Huesca en la primera parte, dio un giro radical a su arbitraje y castigó duramente a un Zaragoza encomendado a una gesta para salir vivo de El Alcoraz. Y lo intentó. Agotado y sin fe, pero el Huesca acusaba el tremendo esfuerzo pero resistió. Cuestión de corazón.

Ficha técnica:

2- Huesca: Álvaro Fernández; Pedro López (Javi Galán, m.65), Pulido, Josué Sá, Luisinho; Mosquera; Mikel Rico (Juan Carlos, m.90), Eugeni; Sergio Gómez (Raba, m.81), Ferreiro; y Okazaki.

1- Real Zaragoza: Ratón; Delmás, Guitián, Clemente, Nieto; Soro, Eguaras (Javi Ros, m.79), Guti, Kagawa (Igbekeme, m.57); Luis Suaréz y Puado (Grippo, m.84).

Goles; 1-0, m.19: Okazaki. 1-1, m.45: Soro. 2-1, m.69: Josué Sá.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (Colegio Castellano-manchego). Mostró tarjetas amarillas a los locales Pulido, Ferreiro y Luisinho; y por parte de los visitantes a Igbekeme, Luis Suárez y Guti. Expulsó por roja directa a Delmás (m.76) y Guitián (m.82).