Delmás y Nieto confirman la idea del club de no fichar ahora

El Real Zaragoza continúa firme en su intención de no acometer el fichaje de un central hasta que se abra el mercado invernal, allá por el mes de enero. La entidad está habilitada para cubrir la ausencia de larga duración de Grippo, que será intervenido el día 28 de la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna derecha que se produjo en el choque ante el Granada y que le alejará de los terrenos de juego el resto de la temporada, pero, de no surgir una oportunidad irrechazable, no lo hará.

El mercado actual –jugadores en paro y con contrato en vigor en clubs de Primera o Segunda División– no ofrece muchas opciones factibles y los jugadores que interesan no desean venir. Pero hay otra razón que lleva al club aragonés a esperar y es el buen rendimiento que están ofreciendo como centrales tanto Nieto como Delmás. Los canteranos, precisamente, coincidieron en esa posición en la segunda parte ante el Mallorca, cuando el Zaragoza ofreció su mejor versión hasta casi completar una remontada que parecía imposible al descanso. Junto a Perone, Delmás y Nieto se mostraron solventes y fiables tras el descanso. De hecho, Delmás no se movió de esa posición en todo el segundo periodo, tanto cuando el equipo formó con el 3-5-2 como cuando Alcaraz mandó formar en rombo tras la entrada al campo de Gual por Lasure. Entonces, Nieto pasó al lateral, pero volvió al centro poco después, tras el empate, para dejar a Pep Biel en el carril.

De este modo, Nieto y Delmás elevan a cinco las opciones de Alcaraz en cuanto a efectivos en el centro de la defensa. Desde que el técnico puso en liza este nuevo dibujo, en Tarragona, Verdasca y Perone han sido fijos, si bien el portugués, desafortunado en los últimos encuentros, se quedó en el banquillo al descanso del partido del pasado sábado.

Álex Muñoz es, de momento, el que menos cuenta para jugar en ese puesto. El alicantino tampoco participó el sábado, a pesar de formar con tres centrales. Sin embargo, en el seno del club existe plena confianza tanto en él como en el resto de sus compañeros de puesto. Por eso, no habrá fichaje hasta enero, a no ser que el mercado ofrezca una ocasión irrechazable. De los Santos, del Leganés, lo era, pero el argentino no quiere venir.