Un equipo de broma

Hombre, algo de culpa sí que tiene el entrenador. Cuando un equipo no funciona, no se puede esperar al último cuarto de hora para hacer los cambios oportunos. Y no se puede insistir en algunos jugadores que no saben desempeñar su obligación. No hace falta decir nombres porque están en la mente de todos. Y el equipo está concebido para mantenerse, a duras penas, en la segunda división. Ya lo adelantó Lalo en sus declaraciones del principio. Alguien puede explicar por qué se vendieron o traspasaron a jugadores de la cantera que son infinitamente mejores que los fichados? Acaso Pombo, Lasure, Clemente y dos o tres más lo harían peor que los que juegan en sus respectivos puestos? Echamos en falta hasta a Linares, que con toda seguridad llevaría al menos tres goles, más que los que han marcado entre todos los delanteros de la plantilla. Ahora no se puede repescar porque esta lesionado, qué lástima. Y lo de Kagawa, vergonzoso, alguien debería dar cuentas. Pero me parece que aquí no da cuentas ni dios.