"Estoy en la última etapa para poder caminar sin bastón"

Se cumplen diez años del tiroteo que casi acaba con la vida de Fernando Cáceres. El 1 de noviembre del 2009, unos chavales asaltaron al exfutbolista a las afueras de Buenos Aires para robarle el coche. El Negro se resistió y los jóvenes dispararon: una bala entró por su ojo derecho y se alojó en el cerebro. El primer parte médico decía que «ingresó con un compromiso de vida importante», pero el central que agitó la Recopa sobre el larguero de París no solo no murió contra todo pronóstico sino que se empeñó en volver a andar, cosa que los médicos también le dieron por imposible, y en seguir cerca del césped, persiguiendo su sueño de ser entrenador. Diez años después está a punto de dejar el bastón para caminar solo y vive por y para el club de fútbol que lleva su nombre y que acoge a más de 250 jóvenes argentinos. Y sigue soñando con La Romareda.



–¿Qué tal está?

–Muy bien, la verdad, muy tranquilo y muy bien todo.



–¿En qué fase de su recuperación se encuentra?

–Estoy en la última etapa, empezando a buscar la coordinación de pasos, el equilibrio del cuerpo y todas esas cosas para que en algún momento pueda hacerlo con toda seguridad. Estoy ya en esa fase.



–¿Todavía necesita algún apoyo?

–Sí, tengo bastón y la idea es poder dejarlo, pero para eso hay que estar seguros de lo que vamos a hacer. Hay que buscar el equilibrio, la coordinación de piernas, la fuerza, todas esas cosas para que después no haya problemas.



–Se cumplen diez años de su tiroteo. ¿Qué le dice eso?

–No lo pienso, ahora mismo es algo que ya pasó en un pasado muy lejano y no tengo tiempo para eso. Estoy centrado en el futuro, es lo que nos queda. Uno debe centrarse en lo que realmente desea hacer y desea vivir. Este año he cumplido los 50, estoy grande ya y miro las cosas de otra manera. Tengo la suerte de estar con los chicos y eso es muy importante para mí.



–¿Cómo es su día a día?

–Mi día a día es que prácticamente vivo en el club porque es un trabajo constante, de lunes a viernes. Y luego están los torneos, que suelen ser sábado o domingo. Pero siempre es un placer y es muy importante para mí.



–Es decir, sigue al frente del Fernando Cáceres Fútbol Club.

–Sí, ahora están jugando la Liga para clasificar para los torneos federales, que es el ascenso para poder llegar a Primera División.



–¿Cuál es su función en el club?

–Soy el presidente pero también puedo ser el entrenador del equipo del ascenso, eso lo podría hacer. Realmente estoy siempre en contacto con los técnicos, en todo lo que les pueda ayudar, y las ganas de estar ahí siempre están, sin duda, pero tengo que ir con calma.



–¿Está en un despacho o cerca del césped?

–No, yo soy del campo, piso más el césped que la oficina, eso a mí no me va. Yo tengo que estar con los chicos, que me da mucho ánimo. El despacho son solo papeles, no sirve para nada. Lo bonito es estar con los chicos y ver su evolución y qué quieren hacer, eso es lo importante.



–¿Cuántos chavales tienen?

–Hay muchos porque los grupos hay que dividirlos, están los que juegan en Primera y luego las categorías de abajo, que tenemos chicos desde los 12 años hasta los 17. De 17 a edad libre son los más jóvenes, los que están jugando en la fase de ascenso. En total tenemos unos 250 o 300 chicos. Son bastantes pero eso es bueno porque así tienes alternativa para hacer cosas.

–Su sueño era ser entrenador. ¿Lo mantiene?

–Sí, sí, claro, ese es el sueño, pero igual estoy también encargado ahora de seleccionar a los chicos de abajo y ver cómo está todo. Estoy en todas partes y eso me viene muy bien también porque estoy en contacto con los chicos.



–¿Le gusta estar cerca de ellos?

–Eso te da un ánimo muy grande porque estás cerca de ellos y ves cómo piensan y qué quieren y eso es muy importante también. Es una ventaja enorme poder verlos crecer y eso te da más ánimos para seguir trabajando y seguir cogiendo más chicos de abajo, que es lo importante, lo que hicimos nosotros.



–¿Quieren crecer como club?

–Sí, el club va a seguir creciendo, lo que pasa es que también tenemos que pensar que igual no va a ser tan fácil conseguir chicos como lo fue al principio. Pero tenemos que seguir creciendo e intentar tenerlos.



–¿Los chicos del club son de toda procedencia social?

–Sí, eso es primordial, no tenemos ningún tipo de selección en ese sentido, cogemos a cualquier chico de cualquier lugar. Queremos eso.



–¿Sigue en contacto con la gente de Zaragoza?

–Sí, con mis amigos, todas las informaciones de fútbol me llegan gracias a ellos. No tengo información porque en Argentina todo es Barcelona y Madrid y es muy difícil ver al Zaragoza. Pero tengo toda la información de mis amigos, que me van contando cómo va todo por allá.



–El grupo de Whattsapp de los jugadores de la Recopa…

–Está muy bien, la información va en los dos sentidos y la verdad es que es un gusto mantener una relación así con gente con la que pasé tantos momentos lindos en la ciudad.



–¿Tiene pensado venir por Zaragoza?

–Estoy muy ocupado con el club, es cierto, pero las ganas de ir siempre están y creo que estaré pronto por ahí. Tengo muchas ganas de ver cómo está el club por dentro. Estar en La Romareda siempre es un placer enorme y creo que pronto se podrá dar.



–¿Recuerda la última vez que estuvo en La Romareda?

–Sí, son recuerdos que no se pueden olvidar nunca. Pero ya con el hecho de estar en la ciudad es importante, saber que uno está ahí y puede volver al campo, eso es muy bueno. Y poder charlar con mis amigos, poder ir a cenar y hablar con ellos de todo lo que hemos pasado y de todo lo que estamos haciendo.

–El año que viene se cumplen 25 años de la Recopa.

–Sí sí, no sé si van a hacer algo pero ya estoy al tanto de todo. Es un recuerdo que no se me olvidará nunca. Sería bueno que vinieran a Argentina, pero la verdad es que es muy complicado. Pero siempre es agradable ver a esa gente con la que uno compartió, tanto en lo deportivo como en lo vital, cosas tan buenas.



–¿Sigue queriendo entrenar en España?

–Es un sueño, y es un sueño el Zaragoza. Es un club al que le tengo mucho cariño por todo lo que me pasó a mí ahí y ojalá se lo pueda devolver todo. Ojalá se cumpla pero hay que esperar. Es un sueño que uno tiene por todo lo que significa para mí.