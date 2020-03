La faz de Primera

El Real Zaragoza dio en La Rosaleda otro paso enorme hacia su deseado retorno a Primera División. En un escenario difícil, ante un rival que no perdía en casa desde octubre y que apretó de lo lindo al equipo zaragocista, sobre todo en la primera parte, sacó gracias a la decimoséptima diana de Luis Suárez, esta en el tramo final, un botín en forma de tres puntos (0-1) que es un tesoro incalculable, una victoria con mayúsculas para un equipo que sigue invicto en este 2020 y que sabe sobreponerse a bajas importantes como la de Guti y a malos momentos, que los hubo en La Rosaleda, con un espíritu espartano y con un gen competitivo que permite ser más que optimistas con este Zaragoza lanzado y al que se le ha puesto una cara de Primera tremenda. Conserva cinco puntos de renta en el ascenso directo cuando quedan 11 citas para certificar ese retorno que cada vez está más cerca.

A todo se sobrepone el Zaragoza de Víctor Fernández, que se levantó al mal partido en Santander, que supo ganar con la presión de las victorias del Almería y el Huesca y que trazó un guion de buscar el triunfo a la contra que pudo hacerse efectivo antes, sobre todo en una gran ocasión que Munir le sacó a Puado, pero la victoria llegó por la insistencia de Nieto, sufridor durante todo el partido, y por el remate de Luis Suárez, bastión fundamental con sus goles de este sueño zaragocista, aunque el equipo se sostuvo no solo en su espíritu como bloque, sino también en una pareja de centrales inmensa, con Atienza y sobre todo por el lado de El Yamiq, cuyo descubrimiento en enero va camino de ser básico para el ascenso. Cada día juega mejor que el anterior, aunque el partido que hizo en La Rosaleda es difícilmente superable.

El Zaragoza vio el partido en la cornisa en muchos momentos, sobre todo en el tramo final del primer acto, donde Juanpi, Adrián y Sadiku tuvieron ocasiones más claras, sufrió en una medular en la que Víctor apostó por James, recién recuperado de su lesión y que estuvo lejísimos de hacer el papel de Guti, pero hizo daño al Málaga con su plan al contragolpe y obtuvo la recompensa con este triunfo con indiscutible aroma a Primera. Este equipo, que no pierde nunca y que suma 22 puntos de 30 en esta segunda vuelta, es un cohete hacia la élite.

Víctor situó, como se esperaba, a los tres jugadores entre algodones, Vigaray, Luis Suárez y James, en el once y el Zaragoza se plantó bien de salida en La Rosaleda. Le dio el balón al Málaga, pero empezó amenazando con un remate de Soro tras pase de Puado. Fueron los dos que mejor interpretaron el guion a la contra de este Zaragoza y, antes de la media hora, fue Puado el que se topó con Munir tras el envío de Soro.

Entre medio de esas dos jugadas de ataque zaragocista el partido comenzó a perder color para los de Víctor, muy imprecisos, sobre todo por parte de James y Nieto y con Eguaras demasiado desaparecido. El Málaga empezó a abordar el carril de Nieto, donde caía Juanpi y en el que Tete Morente era una amenaza para el canterano, muy poco ayudado por Burgui y por James.

Una acción entre Juanpi y Tete Morente propició el disparo del venezolano, que se fue fuera por poco en el primer gran aviso malagueño, aunque aún más cerca estuvo Adrián en un cabezazo en un córner que lamió el palo. El Málaga acumulaba balón y amenazas y los últimos minutos del primer acto fueron agónicos, con El Yamiq agigantado en un despeje cuando Sadiku ya se relamía para marcar en una dejada de cabeza de Adrián.

La segunda parte se inició con un sobresalto en forma de VAR, que anuló por fuera de juego un gol ilegal del Málaga, igual que tampoco dio antes del descanso un penalti por mano de El Yamiq que no existió. El equipo andaluz intentó mantener el balón cerca del área zaragocista, pero la apuesta de Víctor empezó a dar sus frutos. Soro, en una salida a la contra y a pase de Luis Suárez, rozó el gol, pero el disparo se le fue desviado por poco tras un recorte de ensueño a Juanpi y aún más clara fue unos minutos más tarde la de Puado, una contra magistral que condujo Luis Suárez y que el delantero catalán colocó por bajo para la estirada de Munir, que respondió con un paradón.

Apostó Víctor por Álex Blanco en lugar de Soro, cuando el canterano era de lo mejor del Zaragoza y estaba Burgui mucho más desaparecido. El árbitro le perdonó la segunda amarilla a Tete Morente ante el imperial El Yamiq y el Málaga volvió a mostrarse superior cuando el partido entraba en su recta final y estaba en el alero.

El empate no era malo para el Zaragoza, donde Víctor recurrió a Dani Torres primero y a Kagawa después. Antes, Pellicer había tirado de Renato, que le dio profundidad a su equipo, y del exzaragocista Buenacasa. Cristian despejó un tiro del portugués y sobre todo atrapó un cabezazo de Adrián a centro de Buenacasa y el partido parecía más inclinado hacia el Málaga. Pero no, este Zaragoza no se rinde. No lo hizo Nieto, que presionó el despeje de Luis Hernández para asistir a Luis Suárez, que marcó de primeras y con la zurda con Munir fuera del marco. Un tesoro de gol, defendido con uñas y dientes con el rival apretando a balón parado para sumar tres puntos que aumentan la faz de Primera de este Zaragoza que parece imparable.

Málaga: Munir; Ismael Casas, Lombán, Luis Hernández, Juankar; Tete Morente, Luis Muñoz (Keidi Bare, m. 60), Adrián, Pacheco (Renato Santos, m. 71); Sadiku (Buenacasa, m. 80) y Juanpi.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray, Atienza, El Yamiq, Nieto; Eguaras, Igbekeme (Dani Torres, m. 75), Soro (Álex Blanco, m. 67), Burgui (Kagawa, m. 83); Puado y Luis Suárez.

Gol: 0-1, m. 86: Luis Suárez.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a los locales Luis Muñoz (m. 35) y Tete Morente (m. 42) y a los visitantes Eugaras (m. 50), Burgui (m. 73) y Atienza (m. 78).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima primera jornada de la Liga SmartBank disputado en el estadio de La Rosaleda de Málaga ante 23.000 espectadores.