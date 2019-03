Guitián se apunta

Si por Alberto Guitián fuera, el Real Zaragoza contará con sus servicios el próximo domingo en el partido ante el Almería. De hecho, el cántabro lleva toda la semana con el pulgar levantado. Desde pocas horas después de caer lesionado en El Sadar y pedir el cambio tras sufrir un pequeño pinchazo en la parte externa de su gemelo izquierdo. La decisión de Guitián de no correr riesgo alguno y solicitar el cambio habría sido determinante para que no sufra rotura alguna sino una contractura que ya no le impidió ejercitarse ayer con el resto de sus compañeros en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Con dos sesiones más todavía por llevarse a cabo antes del partido, el central se apunta al partido. Así lo ha hecho saber tanto a los servicios médicos como al cuerpo técnico. Guitián quiere jugar y, de hecho, lleva siendo positivo respecto a su concurso el domingo incluso desde antes de ser sometido a la resonancia magnética que descartó una lesión relevante. La confirmación del diagnóstico no hizo sino incrementar el optimismo del defensor, que quiere jugar a toda costa y, así, seguir siendo fijo en un conjunto aragonés en el que ha sido titular desde que llegó el pasado mes de diciembre para cubrir la baja de Grippo.

Sin embargo, no será él quien tenga la última palabra. Serán los servicios médicos los que decidan si su participación el domingo supone un riesgo excesivo de cara a una posible recaída que pudiera causar una rotura que le mantuviera alejado de los terrenos de juego durante un mes. Si existe una mínima opción de que eso suceda, Guitián no jugará y se le reservará para la siguiente jornada en el duelo que enfrentará al Zaragoza con el Granada en Los Cármenes. En ese caso sería Verdasca el que formara pareja con Dorado en el centro de la defensa zaragocista para recibir a la escuadra almeriense.

Así, Víctor dejará en manos de los médicos la decisión definitiva acerca de Guitián. Si estos dan el visto bueno a su concurso el domingo, el técnico lo incluirá en la lista de convocados y tendría muchas opciones de jugar. Si existe cualquier mínima duda, el técnico lo reservará para la próxima jornada y recuperará a Álex Muñoz para la convocatoria tras varias semanas de ausencia debido a la fractura de mandíbula sufrida en un entrenamiento. Eso sí, si le preguntan a Guitián, el jugador repetirá el gesto que viene realizando casi desde que abandonó las instalaciones de El Sadar. Pulgar levantado y semblante rotundo. «Quiero jugar».