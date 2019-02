Verdasca: «Igual podemos hacer lo mismo que el año pasado»

Acababa de perder el Real Zaragoza en Pamplona ante Osasuna, pero Alberto Benito lanzó un mensaje optimista con respecto a la posibilidad de llegar a la parte alta de la tabla: «Si conseguimos ir sumando partido a partido podremos engancharnos a la zona de arriba». Y ayer Verdasca refrendó las palabras de su compañero. «Afrontamos siempre los partidos para ganar. Está el ejemplo del año pasado, que ganamos muchos encuentros seguidos, e igual podemos hacer lo mismo este año», comentó el portugués.

De todos modos, el zaguero no es ajeno a la dificultad que supone sumar de tres en tres cada semana, aunque se lo toma con calma: «En el fútbol nada es fácil, pero lo vamos a intentar empezando ante el Almería. Partido a partido», dijo. Además, Verdasca tiene motivos para confiar en su equipo. Viene de caer ante el nuevo líder, pero esa derrota «no nos la esperábamos porque fuimos a ganar» y, a pesar de volverse a Zaragoza de vacío, «no veo muy lejos la cosa y esto es muy largo». Confianza plena hasta que las matemáticas digan lo contrario.

En el apartado personal, el portugués retornó al terreno de juego tras la lesión de Guitián y disputó una hora de juego. Sobre ello, Verdasca afirmó que «todos los jugadores tienen que estar preparados para entrar, sea el minuto 1 o 90» y que, «si estás preparado, las cosas salen bien». «La gente del banquillo sale preparada y eso es muy importante para el equipo, porque no somos solo 11 jugadores, somos 18», recalcó el defensa».

Confianza en Álvaro / Y otro argumento es la imagen que dio el equipo aragonés en El Sadar. Reconoció que al jugar con uno menos casi toda la segunda parte «es normal» que el Zaragoza no fuera el mismo que en semanas anteriores, pero a pesar de ello «se vio al equipo con diez jugadores controlando el partido, aunque no tuvimos mucha suerte en nuestros tiros», comentó. «Intentamos siempre controlar el choque. Cuando sucedió la expulsión intentamos jugar más porque teníamos que controlar el partido. Jugando en El Sadar era muy complicado y no todos los equipos lo hacen, pero nosotros lo hicimos aunque no tuvimos la suerte de hacer gol», explicó el defensa luso.

Por último, sobre Álvaro Vázquez y la falta de puntería que está sufriendo en los últimos duelos, el portugués aseveró que «la gente le da mucha confianza», aunque «no ha tenido mucha suerte en los últimos tiros». De todos modos, concluyó, «es un delantero que siempre busca el gol y que trabaja mucho para el equipo. Le vemos con ganas de marcar y confiamos en ello».