Ander Herrera: «¿Invertir en el club? El tiempo dirá, no puedo decir otra cosa ahora»

—Estos días está en la boca de todos por el interés del París Saint Germain en usted y su posible salida del Manchester.

—Es lógico cuando te quedan tres meses de contrato y hay parón de selecciones. Ya sabía que algo iba a salir. Me lo tomo con normalidad, me centro en jugar al fútbol en el mes y medio que resta. Lo demás se lo dejo a mi agente, tanto la posible renovación con el United como si se habla con otro club para mi salida.

—¿Cree que su etapa en la Premier ya se ha acabado?

—Es que no me vuelvo loco con lo que va a pasar en cuatro meses, por lo que no sé si mi etapa ha acabado. Disfruto en el club más grande de Inglaterra, los aficionados me quieren, me han tratado fenomenal en la institución y mi deber es escucharlos, aunque sinceramente no sé lo que va a pasar. Yo lo que me veo es intentando ganar al Watford la semana que viene. Si las cosas las mereces y si eres una persona honesta y trabajadora, llegan.

—Esta temporada ha sido muy dura para el United, con la destitución de Mourinho y han levantado el vuelo con Solskjaer hasta el punto de aquella remontada épica en la Champions en París.

—Sí, está siendo un año difícil, porque no tuvimos el inicio esperado. No me gusta hacer comparaciones y detesto cuando los futbolistas hablan mal de un entrenador que ya se ha ido. Solo tengo palabras de agradecimiento a Mourinho, me ha hecho mejor, jugué un montón con él y fui nombrado el mejor jugador de la temporada con él en el banquillo. A partir de ahí, lo que ha hecho Solskjaer es increíble, por la racha de 14 victorias en 19 partidos que el equipo lleva y sobre todo por la relación que ha conseguido con los futbolistas. Muchas veces nos volvemos locos con las tácticas o la forma de contrarrestar a los rivales y lo más difícil es hacer el clic con los jugadores, que creemos, confiamos y estamos a muerte con él.

—En Champions se miden ahora en cuartos al Barça y a Messi.

—El equipo más en forma de Europa y tiene al mejor jugador de la historia. Para mí, el más decisivo que he visto en mi vida, y yo he jugado o me he enfrentado con los mejores, pero como él no hay ninguno. Eso sí, somos el United y vamos a tener nuestras opciones con nuestras virtudes, siempre con la idea de atacar y de ganar que tenemos con Solskjaer y, después, a esperar que Messi no tenga su día. Si lo tiene no hay forma de contrarrestarlo.

—Es el único título que puede ganar el United en este curso.

—En Liga estamos peleando por el tercer puesto y nos eliminaron en los cuartos de Copa. La Champions está ahí, sin volvernos locos, pero nos acordamos de aquel Chelsea de Di Matteo, que no era favorito y fue campeón tras muchos problemas ese año.

—Para problemas en la temporada los del Zaragoza...

—He visto todo o casi. Si no el 100% de los partidos, el 90%. Soy prudente y lo primero que quiero es que consigamos los puntos suficientes para asegurar otra temporada en Segunda, que creo que los vamos a conseguir. Bueno, estoy convencido. A partir de ahí, quiero volver a soñar, que la gente se vuelva a ilusionar como este año, con 27.000 socios. Siempre presumo y saco pecho por todos los lados de que somos el equipo de todas las Segundas en Europa con mayor masa social. Y por eso soy optimista, porque la gente está ahí, porque nunca va a dejar al Zaragoza morir y este equipo siempre vuelve. Ha sido un año duro, la desilusión puede estar en los aficionados, pero yo estoy seguro de que me volveré a ilusionar en cuanto termine la temporada. Aunque no quiera, lo haré como zaragocista que soy.

—El curso pasado se rozó el ascenso y en el actual, cuando sigue un porcentaje muy alto de la plantilla, se pelea por no bajar. ¿Por qué tanto cambio?

—Lo analizo desde la distancia y quiero ser prudente. Tengo el máximo respeto por los dirigentes del club, Lalo trabaja fenomenal, creo en él y es un buen profesional aunque todos estamos expuestos a críticas. También respeto mucho a los dos entrenadores anteriores a Víctor. Creo que el cambio de estilos no ha sido beneficioso y me sorprendió. Lo hubo al pasar de un entrenador muy ofensivo como Idiakez a apostar por un técnico con otra idea tan distinta como Alcaraz para volver a otro como Víctor que para mí es el idóneo ahora.

—¿Qué cambió Víctor?

—Miro mucho las estadísticas y el Zaragoza, de todos los partidos con Víctor, no ha habido ninguno con menos posesión que el rival y creo que con menos intentos de remate solo contra Osasuna, donde se quedó con 10 jugadores. Con eso está todo dicho. En el fútbol y en la vida el que hace méritos consigue las cosas. Por eso Víctor es el técnico idóneo.

—Su padre, Pedro Herrera, es una persona muy próxima a Víctor. ¿Usted habló con él?

—Sí, cuando el Zaragoza acababa de destituir a Alcaraz. Le dije a Víctor que por favor tenía que ayudar al Zaragoza. Creo que todo su entorno le aconsejaba lo contrario, pero él hizo un acto de valentía y, con las condiciones que firmó, los zaragocistas debemos estarle agradecidos para siempre. Tomó las riendas y el equipo, por los méritos que ha hecho, debería estar más tranquilo en la tabla, con la salvación ya asegurada.

—¿Sería el técnico ideal la próxima temporada? Dice que no va a seguir.

--Que no quiera es otra cosa, pero creo que lo sería también y luego serán las partes las que se tienen que entender. Y yo lo creo por lo que he visto, por esa propuesta. A mí me gusta lo que Víctor presenta en cada partido y que el Zaragoza sea ofensivo, aunque no nos podemos olvidar de que el equipo es el decimotercer límite salarial y los delanteros con gol y que marcan las diferencias no vienen a este club. Es triste decirlo pero es la verdad.

—¿Qué le parece Soro? Es sin duda la gran irrupción de la cantera en esta temporada.

—Me gusta, la primera vez que lo vi fue en un partido ante el Mallorca de juveniles, era un día lluvioso y me subí con un amigo a la Ciudad Deportiva bien tapado para que nadie me reconociera. El Zaragoza ganó 3-2 y Soro marcó los tres goles. Salí del partido y lo primero que hice fue llamar a mi agente para decirle que se informara de él, que lo tenía que llevar, aunque ya me dijeron después que tenía representante. A mí me encantó ese día y por lo que veo me parece un chico trabajador, con calidad y con gol. Tiene muchas cosas para triunfar en el fútbol.

—¿Le ve similitudes futbolísticas a Soro con usted?

—No, de verdad que no. Soro tiene más gol que yo, que tengo otras cualidades. Él no va a ser un delantero, pero sí un jugador con llegada, con buena irrupción en el área. A mí me recuerda a Juan Mata, al que conozco bien, un jugador oportunista que toma las decisiones correctas y que sin ser súper vistoso siempre acaba la temporada y suma un buen número de goles y asistencias.

—El que está viviendo un curso de altibajos es Pombo, con su renovación parada de por medio.

—Lo que yo veo en Pombo es que rara vez en Segunda he visto un jugador con más talento y que puede ser más diferencial que él. El resto de lo que sucede se me queda lejos de mi alcance. ¿Por qué él no rinde todos los días de la misma forma? Pues no lo sé. Pero en cualidades yo veo muy poquitos a su nivel. Ese uno contra uno, la potencia que tiene que los rivales a veces salen disparados, las he visto en la Premier, en Segunda las vi poquísimo.

—¿Sigue hablando mucho con Zapater?

—Sí, mucho. Sé lo que sufre y cómo lo pasa, pero también se sienta realizado y cuando una persona se vuelca y lo da todo hay que valorarlo mucho. Tiene esa actitud y esas ganas de ayudar que son indiscutibles. Gente como él encaja en cualquier proyecto del Zaragoza, un tío implicado que pone al club por encima de su persona hay que tenerlo siempre. Ojalá siga perteneciendo mucho tiempo al equipo, porque además tiene fútbol aún. Le he visto partidos buenos en esta temporada. Le queda cuerda y a él le gusta tanto esto que tampoco se va a ir fácil.

—Con Soro, con Nieto y con Pep Biel, además de los que ya había, o con el regreso de Linares y Dorado, el Zaragoza tiene más jugadores que han pasado por la cantera que nunca...

—A mí eso me encanta y a los zaragocistas nos hace sentirnos más partícipes que nunca. Para mí la clave del éxito de un club, salvo el caso del Athletic, porque la filosofía es muy distinta, es la mezcla entre la gente de la casa que enseña a los de fuera lo que es el Zaragoza y sus valores, el cómo se debe comportar un jugador, y a eso sumarle el salto de calidad que puedan traer los de fuera. La base de la gente de la cantera debe estar siempre. Quiero que en mi equipo podamos presumir de tener una base de chicos que enseñen lo que significa ser un jugador del Zaragoza.

—Antes hablaba del límite salarial. Si no hay cambios en forma de una inyección de capital la única forma de mantenerlo es la venta de jugadores como Pombo, Soro o James.

—Eso debilitaría el proyecto, está claro. Mi padre siempre me dice que además de ser el presupuesto número 13 el club tiene el hándicap de lo que pesa esta camiseta, que con todo el respeto no es lo mismo que la del Lugo o la del Nástic. Eso no se puede olvidar y ojalá que no haya esos traspasos. Entiendo las necesidades del club, pero mi deseo es que sigan todos los canteranos, que pueden ser la base para formar un Real Zaragoza para subir.

—Para eso hacen falta más armas, más dinero. Y, o los actuales propietarios lo ponen, o tiene que venir desde fuera.

—Sí, es evidente. Lo primero es salvarnos y, a partir de ahí, veremos. Ojalá aparezca una inversión de capital, con gente interesada en ayudar y que haya más medios para subir a Primera. Es que al final el delantero más decisivo de Segunda por 100.000 euros se te va a otro club y necesitas poder competir en eso.

—¿Se le ha propuesto entrar a usted en el club en un futuro próximo con una inversión?

—A mí me gustaría mucho un día formar parte del Zaragoza, no lo oculto. Es mi ilusión y ojalá pueda hacerlo como jugador. ¿Hacer una inversión? Pues el tiempo dirá y veremos qué pasa, aunque prefiero no tocar este tema. Lo importante es ganar al Mallorca.

—No lo descarta...

—Solo digo que veremos. Es que no puedo decir otra cosa y de momento estoy más con mi cabeza de futbolista que de gestor, eso es la verdad. El tiempo dirá.

—La gente que lo conoce no duda de que usted si puede ayudará de esa forma en un futuro.

—Eso es poner contra las cuerdas en una entrevista (sonríe)… Siempre que pueda ayudar lo haré, de eso no hay ninguna duda.

—Ha dicho muchas veces que sueña con lograr un título con el Zaragoza. ¿Lo mantiene?

—Por supuesto y cuando veía la semifinal entre el Valencia y el Betis en la Copa del Rey pues decía, ‘joder, ¿por qué no el Zaragoza ahí?’ Un día vamos a estar y lo vamos a conseguir. Soy optimista por naturaleza y sé que vamos a conseguirlo.