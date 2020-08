«Iremos hasta el final»

El Real Zaragoza irá hasta el final para defender sus intereses. Esa es la postura de una entidad que guardó silencio sepulcral esperando no ser perjudicado y que, en cuanto ha sido así, ha sacado la artillería pesada. La última bala llegó ayer con la comparecencia del presidente Christian Lapetra y Lalo Arantegui, director deportivo del club, para poner cara y voz al sentir del Real Zaragoza y el zaragocismo y enfatizar en que el ascenso a Primera lo van a defender a ultranza, hasta las últimas consecuencias.

Lapetra reconoció que el detonante para pasar a la acción fue «la negativa del Watford a prorrogar la cesión de Luis Suárez», lo cual «adultera e incumple uno de los principios básicos de cualquier competición deportiva, que es la integridad y la igualdad de oportunidades para todos», algo que, recordó, abanderaron instituciones como el Consejo Superior de Deportes, LaLiga o la Federación Española de Fútbol.

La entidad, continuó, «considera que esto se ha vulnerado absolutamente al no poder contar con la totalidad de su plantilla por motivos ajenos al Real Zaragoza y esta situación se ha tornado irreversible y muy gravosa para los intereses del club». Por todo ello, y también «al no haber recibido respuesta de las instituciones en estos días y la negativa definitiva del Watford por Suárez, tomamos la determinación de requerir a todas las instituciones que nos rigen en la paralización de la competición, la disputa del playoff de ascenso, porque se vulnera absolutamente la igualdad de la competición y su integridad».

El presidente también calificó de «intolerable» que siga sin saber el Real Zaragoza contra quién debe jugar, que falte de disputarse un duelo aún (el Deportivo-Fuenlabrada) y «todavía no sabemos a ciencia cierta si las fechas que se anunciaron de la promoción se van a mantener».



Esperando respuestas

De momento, el club, tras un periodo de cautela, ha alzado la voz y trabaja, junto al prestigioso abogado Juan de Dios Crespo, en las distintas acciones jurídicas a llevar a cabo, pero el presidente no se quiso anticipar y resaltó en varias ocasiones que lo primero de todo es aguardar la respuesta de las diferentes instituciones al requerimiento. «Lo primero que debemos hacer es mantener un plazo moderado de respuesta. No solo han de acusar el recibo del requerimiento, han de contestar. Pasado ese periodo prudencial, llevaremos casi con toda seguridad el requerimiento al Comité de Competición para paralizar el playoff. Si no recibimos respuesta, empezaremos las actuaciones a nivel jurídico», explicó. Y apostilló, y no solo en una ocasión, que «acudiremos allá donde corresponda para defender nuestros intereses». Declaración de intenciones.

Una vez haya respuesta, en un sentido o en otro, «daremos forma jurídica a nuestras reclamaciones». «Al final decidirán terceros, no nosotros, pero hemos puesto encima de la mesa algo concreto, conciso y que se sostiene jurídicamente. Además tenemos el respaldo del mérito deportivo al haber sido terceros. No son descabelladas ninguna de las opciones», agregó Lapetra, ya que «no dejan de ser propuestas que tienen una garantía jurídica, fuerza y valor». Eso sí, «fundamentalmente vamos a focalizarnos en que la competición está adulterada per se y por causas ajenas al Real Zaragoza».

Por último, aseguró que «el protocolo de LaLiga no ha funcionado» y criticó la falta de respuestas a cuestiones concretas durante el parón: «Se preguntó qué pasaría si un equipo no puede renovar sus cesiones y no se pactó nada, se nos remitió a que cuando sucediera ya veríamos. Y cuando hubiera positivos, que el protocolo es segurísimo y ya hemos visto que no».



La planificación deportiva

Lalo Arantegui, por su parte, afirmó que «es un día triste y ya no solo en lo deportivo, también en lo anímico y personal». Tachó de «inconcebible que en una Liga tan grande y con tanta fama como la española se permita que un futbolista tan importante como puede ser Luis no dispute la parte más importante de la temporada», e insistió en la línea del club: «Se incumple el principio de igualdad y equidad de todos los equipos y vamos a defender el objetivo».

También habló de la realidad de la planificación deportiva para el curso que viene. Recordó que «se va a terminar un 23 de agosto y el lunes prácticamente la totalidad de equipos de Segunda va a empezar la pretemporada y nosotros ni siquiera habremos jugado el primer partido de la primera ronda». Es decir, «está dejando muy mal la temporada que viene en cuanto a planificación y tiempos de descanso. No sabemos los tiempos para planificar y ya no hablo ni de la categoría», insistió el director deportivo de la entidad aragonesa.