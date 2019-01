Javi Ros quiere jugar en Las Palmas dentro de dos semanas

Javi Ros quiere volver a jugar cuanto antes y está empeñado en acortar al máximo los plazos inicialmente previstos para su vuelta a los terrenos de juego. De hecho, el centrocampista navarro se ha marcado como objetivo estar disponible para el partido que enfentará al Real Zaragoza con Las Palmas el lunes 4 de febrero, es decir, dentro de apenas dos semanas. En principio, la fractura en la cabeza del peroné de su pierna izquierda le obligaría, según las estimaciones del club, a estar fuera entre cinco y seis semanas, pero Javi Ros ya ha dejado claro que volverá mucho antes.

«Es un gran capitán, por él habría empezado a entrenar el miércoles. Estoy convencido de que es capaz de adelantar los plazos de recuperación. Las últimas pruebas detectaron su fractura, y ahora toca esperar», dijo el técnico zaragocista, Víctor Fernández, el pasado viernes, víspera del encuentro ante el Rayo Majadahonda. Solo los consejos de la entidad evitaron que el centrocampista participara en alguna sesión preparatoria de la semana pasada. Ni siquiera el dolor era una amenaza. Ros quería volver.

En todo caso, y a pesar del compromiso inquebrantable del mediocentro, su regreso no solo dependerá de su voluntad, sino que estará en función de la opinión de los servios médicos y asistenciales. Solo si consideran que el adelanto de su vuelta no supone un riesgo mayor de agravamiento de la dolencia, darán el visto bueno. Pero también ellos saben ya que Javi Ros no está dispuesto a perderse más de dos partidos –el del pasado sábado ante el Rayo Majadahonda y el del próximo viernes en La Romareda frente al Oviedo–.

SIN QUIRÓFANO

La firmeza y determinación del tudelano no deja de sorprender a propios y extraños. Ros, segundo capitán de la plantilla por detrás de Zapater, es consciente de que su lesión precisaría un mínimo de cinco semanas para que la pequeña fractura cicatrice pero el centrocampista, que no tendrá que pasar por el quirófano, cree que no hará falta esperar tanto.

El percance de Ros es el segundo en la presente temporada después de la microrrutura de fibras que sufrió a mediados de noviembre y que le obligó a perderse los duelos ante Mallorca y Alcorcón. Con todo, es uno de los jugadores con mayor participación –ha disputado 1.425 minutos– y es, junto a Pombo, el segundo máximo goleador del equipo con tres tantos, todos ellos de penalti. Ha disputado 17 partidos hasta ahora, 16 de ellos como titular.

Su ausencia el pasado sábado ante el Rayo Majadahonda y la de Guti, con molestias musculares, mermaron de efectivos el centro del campo zaragocista. Zapater y Soro fueron sus sustitutos. De cara al partido del viernes frente al Oviedo, todo apunta a que Guti podrá ser ya de la partida, por lo que, previsiblemente, será el canterano quien ocupe la baja de Ros en detrimento de Zapater; y Soro, tras su gran encuentro con gol incluido, cuenta con muchas opciones de seguir en la alineación inicial.