Un local en ruinas

Este equipo creado por Lalo y Barba es mentiroso porque está mal hecho, no tiene nada relevante, no es fuerte defensivamente (ni tiene juego aereo, no es contundente y no controla su territorio porque entran los contrarios como Pedro por su casa), el centro del campo es deficiente, ni crea juego , ni ayuda en defensa porque no es contundente, no tiene un media punta solvente que enlace entre el centro del campo y la delantera con efectividad (los que hay tipo Pombo ó Papu, comienzan jugadas y las acaban mal por individualistas ó malas decisiones finales) y la delantera hasta ahora mucho interés y muy poco acierto. Ese es el gran problema, si no lo solucionan en el mercado de invierno con 3 ó 4 jugadores de nivel (que pueda acceder el Zaragoza), lo vamos a pasar mal.