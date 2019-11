Luis Suárez hace que llueva café en el campo

El partido tuvo una profunda carga emocional porque el Real Zaragoza llegaba a él en una carroza fúnebre y salió a lomos de un córcel blanco, si no resucitado de la peligrosa alianza que había firmado con la derrota sí con la paz espiritual de un triunfo rotundo en el marcador que tanto necesitaba. Y lo hizo entregándose en cuerpo y alma al único fichaje del curso actual que figuraba en el once, un Luis Suárez que decapitó al meloso Las Palmas. Víctor Fernández, por obligación, dejó el equipo en manos de los canteranos, quien, al margen de la omnipresencia de Guti, cumplieron sin más en la orquesta dirigida a golpe de tambor de guerra por el delantero colombiano. Pese a que no había marcado en las últimas cinco jornadas, es un animal que no duerme ni languidece, un pura sangre que el conjunto a cámara lenta de Pepe Mel y Aythami en particular vieron pasar de largo de principio a fin, cegado por la velocidad, la potencia y la fiereza de su ambición. Dos goles y una asistencia de tacón para Nieto adornaron su impecable actuación dentro de un partido con muy poco fútbol, el suficiente para salir del paso y no perderlo en los puestos principales de la clasificación.

Resumir el reencuentro con la victoria en Luis Suárez no es exagerado porque su influencia en todos los aspectos del juego fue extrema. Indescifrable para un Las Palmas soluble en defensa, tiró de picardía, de calidad y de rabia. Se sintió líder y ejerció de tal al frente de unos compañeros dubitativos al que recurrieron como caudillo sin rechistar, con una lluvia de balones que le buscaban como solución a cualquier problema, sin que el centro del campo, controlado en posiciones y pelota por los canarios (por Jonathan Viera), actuara de mediador. Pombo se estrelló con Martínez cuando el delantero le había dejado la pelota para empujar. El zaragozano apenas apareció, al igual que el embarullado Igbekeme o el afligido Eguaras. El Real Zaragoza, muy condicionado por las bajas en masa, necesitaba alguien que prendiera la mecha de la personalidad. Lo hizo Luis Suárez con fuego en las venas y en las botas hasta provocar una tormenta de la que fue rayo y trueno. El colombiano, en un duelo desnatado, hizo que lloviera café en el campo. Plantó la cosecha y la recogió no sin un par de ayudas de Cristian.

Los tres puntos se cobraron sin embargo al colombiano, quien sumó su quinta tarjeta y no podrá estar en Almería el próximo domingo. Su baja, visto el rendimiento global, producirá más de una jaqueca en Víctor Fernández como ya ocurrió en Fuenlabrada, donde a mala hora le dio descanso. En la enormidad de sus prestaciones se pueden evaluar las consecuencias de no contar Luis Suárez cuando se ha quedado prácticamente solo en la nómina de atacantes. En Almería todo apunta a que habrá que preparar bidones de tila para un Real Zaragoza sin su goleador cafetero.