Marc Gual no tiene en su cesión cláusula por partidos

Ha perdido Marc Gual su condición de titular para Víctor , ya que de los cuatro últimos partidos solo ha jugado poco más de media hora ante Las Palmas, mientras que no jugó ante el Oviedo y el Albacete y ni siquiera fue convocado frente al Lugo. Sin embargo, con esa ausencia de minutos no hay ningún problema en la cesión negociada con el Sevilla, ya que no hay una cláusula de partidos mínimos jugados ni la consiguiente penalización si no los alcanza. Gual lleva 20 encuentros, 16 de titular, y 1.366 minutos, con dos goles, en Albacete y ante el Mallorca en La Romareda.

El jugador ha visto cómo ahora mismo es el tercer punta por detrás de Álvaro Vázquez y Linares cuando en muchos momentos del curso fue la primera referencia. En todo caso, Víctor le tiene fe al ariete, de 22 años, y seguro que en algún momento regresará al equipo, aunque ahora mismo lo tiene difícil.

La cesión de Marc Gual fue un casi interminable tira y afloja entre el Sevilla y el club aragonés que se inició en mayo y que finalizó el 9 de agosto. En esas negociaciones, la entidad sevillista pidió primero traspaso, de unos 2,5 millones, renovó después al jugador hasta el 2021 y después se entabló una negociación en la que se planteó una opción de compra para el Zaragoza y otra de recompra para el Sevilla.

Al final la cesión fue sin opciones, por una temporada, aunque prorrogable a una segunda. En caso de ascenso el contrato se alargaría salvo que el Sevilla decida recuperarlo. En caso de no ascenso, el Zaragoza tendría prioridad sobre el punta ante otros equipos. Con la posibilidad de subir lejana, el Zaragoza deberá decidir en Segunda si prorroga una cesión en la que la parte de la ficha que asume del badalonés ya convierte al futbolista entre los mejor pagados de la plantilla.

Marc Gual empezó como indiscutible en el once para Imanol Idiakez en las ocho primeras jornadas del campeonato, pero frente a Osasuna sufrió una rotura de fibras. Volvió, ya con Lucas Alcaraz, con el que empezó de titular pero pasó por el banquillo para recuperar después plaza y mantenerla con el aterrizaje de Víctor.

Sus aportaciones ofensivas, en el fútbol de asociación y en la pelea, empezaron a verse tapadas cada vez más por su falta de acierto ante el gol. El partido ante el Málaga, donde falló varias ocasiones claras, marcó un antes y un después. Víctor lo mantuvo frente al Rayo Majadahonda, pero la recuperación definitiva de Álvaro ya le dejó en el banquillo ante el Oviedo y hubo toque de atención del técnico en el descarte para Lugo después de media hora en Las Palmas donde estuvo mal.

En la cesión de Álvaro Vázquez el Espanyol sí incluyó una cláusula por la que debía alcanzar los 20 partidos jugando al menos 45 minutos, con una penalización de 100.000 euros, aunque hay diferentes variables en esas cifras en función de posibles lesiones. Aun así, Álvaro suma 16 presencias en el once este curso, por lo que esa cantidad, con 15 jornadas por delante, parece seguro que no se tendrá que abonar.