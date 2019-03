Mensaje para Pombo

Que Pombo lleva tiempo lejos de su mejor versión es algo evidente y Víctor Fernández, que le dio la titularidad en Mallorca tras cumplir sanción ante el Elche, no lo escondió. «No está en su mejor momento y es un chico al que tenemos que recuperar porque así lo dicen las sensaciones, las cifras y los registros. Es importante que le recuperemos para que dé su mejor nivel porque desgraciadamente ahora no está en él», aseguró. Ante el Nástic parece seguro que Pombo no ocupará sitio en el once, mucho más tras la declaración del técnico.

El mediapunta zaragozano comenzó la temporada a gran nivel, siendo la referencia del Zaragoza, pero su rendimiento ha ido perdiendo fuelle. Víctor le ha dado la titularidad en once de sus trece partidos en el banquillo y solo fue suplente ante Osasuna, saliendo en el último cuarto de hora, y se perdió por sanción el duelo ante el Elche. Pero el técnico lo ha convertido en un cambio habitual últimamente y ese toque de atención en El Sadar apunta a repetirse el lunes.

El conflicto con el club para la renovación del jugador, donde la falta de acuerdo en las cantidades y el futuro en forma de un posible traspaso han estado muy presentes toda la temporada, con Pombo, además, cambiando de agencia de representación (está muy cerca de ser Bahía Internacional la nueva). Aquel incidente tras el partido ante el Cádiz, con sus palabras delante de los aficionados y el palmario bajón de su aportación, ya que por ejemplo no marca desde el duelo ante el Extremadura, en la jornada 18, son otros factores a tener en cuenta en su situación. En total, Pombo ha jugado esta temporada en 30 de las 31 jornadas, siendo titular en 27 de ellas.

Esa indiscutible continuidad en el once se puede quebrar el lunes, donde Víctor dejó entrever en su intervención de ayer que iba a haber más cambios además de los obligados por las ausencias de Dorado y Nieto, que fueron titulares en Son Moix. Verdasca parte con ventaja sobre Álex Muñoz para acompañar en el eje a Guitián, mientras que Lasure volvería al lateral izquierdo.

El posible once

En la zona de ataque también se presumen novedades, con la suplencia de Pombo en el horizonte. Soro, que no fue titular en Mallorca, apunta a volver a jugar arriba junto a Linares y Álvaro Vázquez, que ya tuvo el tramo final del duelo en Son Moix y que jugaría de salida el lunes volcado en la banda izquierda. En la medular, James y Eguaras son fijos, mientras que Guti puede ser la novedad en una plaza a la que optan Ros y Pep Biel.