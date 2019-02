Míchel, el gran fichaje frustrado

Al Real Zaragoza le habían caído cinco goles en el Sánchez Pizjuán. Era una jornada rara de 1982. Muchos equipos se vieron obligados a jugar con juveniles por aquella huelga que convocó la AFE para protestar por las malas condiciones laborales en Primera División. Leo Beenhakker se marchó de Sevilla con sus chavales, enfurruñado tras esa debacle puberal. Paralelamente, en el estadio de Castalia, el Real Madrid salía a flote merced a la frescura de sus cachorros. Entre todos ellos destacó un extremo de figura menuda que se estrenó con gol. Aquel chico, Míchel, estaba en las agendas de bastantes equipos; entre ellas en la de Avelino Chaves.

Le llamaban chulo, arrogante y pijo, pero eso era porque llevaba el pelo cuidado y vestía con gusto. Siempre lo mismo. Estigmas aparte su trayectoria partía desde la humildad del fútbol de barrio, así forjó su personalidad afable y extrovertida. Tenía una zancada desmelenada y un regate endiablado, pura representación de la Movida madrileña sobre el césped. Este estilo fascinaba a Avelino Chaves, consciente de su potencial, y así lo atestiguaban los informes que poseía de su trayectoria por la cantera blanca. «Aún no había subido al primer equipo y ya me informó el Real Madrid que el Real Zaragoza estaba interesado en mí», confiesa Míchel González.

Aquel Castilla de la Quinta del Buitre se proclamó campeón de Segunda División en la campaña 1983-84. Era una hornada de muchos quilates aunque, pese a su talento, no podían promocionar de golpe, ni tenían garantizado un porvenir inmediato en la primera plantilla. Alfredo Di Stéfano alineó primero a Martín Vázquez y Sanchís ante el Murcia, después le llegó el turno a Pardeza frente al Espanyol y, más tarde, vendría el estallido de Butragueño ante el Cádiz. Pero Míchel no tuvo su momento aquel año. «Pensaba que me iba a tocar marcharme de Madrid por un tiempo. Al final de temporada vinieron del club y me comentaron que el Real Zaragoza podía ser una buena posibilidad para mí. En verdad era un destino muy bueno», relata este mito del fútbol español.

Avelino había llamado a Fernández Trigo, gerente del Real Madrid. Era un procedimiento habitual durante la década de los ochenta, un periodo donde existía una fabulosa relación entre ambos clubs. El secretario técnico blanquillo comunicó su interés por acometer el fichaje de Míchel González, algo que fue rápidamente desestimado por la cúpula directiva blanca, ya que la opción del traspaso era algo que no contemplaban. Sin embargo el equipo madridista puso encima de la mesa la opción de cederlo por un curso. Propuesta que agradaba al responsable de la parcela deportiva zaragocista. Con esa fórmula llegaron unos cuantos futbolistas de nivel.

Rumores

Terminó la temporada y el futuro de Míchel González era incierto. «Escuchaba cosas sobre mí en la radio. Por aquel entonces era un fútbol de rumores. Te enterabas de casi todo por lo que oías de fuera». Un día le citó en su despacho Luis Martínez Laforgue, vicepresidente del Real Madrid y enlace entre el club y el primer equipo. «Me dijo que el Real Zaragoza quería ficharme y que contemplaban dos vías: irme cedido al Real Zaragoza o promocionar al primer equipo. Por aquel entonces el futbolista tenía poca capacidad de decisión y era el club quien elegía su futuro según lo que más le convenía», relata Michel.

Pasaban los días y desde el Madrid no emitían una resolución sobre el mañana del atacante madrileño. «Yo pensaba que no subía a la primera plantilla. Llegué a asumir que me iba a ir cedido al Real Zaragoza, y sino al Málaga o al Hércules, que también querían la cesión, aunque con menos posibilidades». Entonces Laforgue telefoneó al canterano blanco para anunciarle que iba a firmar un nuevo contrato para convertirse en futbolista de la primera plantilla. Una decisión que dio carpetazo a las aspiraciones del Real Zaragoza por incorporar a un jugador sublime y emblema de una época icónica de nuestro fútbol.

Detrás de las bambalinas del fútbol todo es más cotidiano de lo que parece. Míchel todavía recuerda la satisfacción que le produjo el conocer el interés del Real Zaragoza. Eso y que detrás estaba una de las figuras más relevantes y respetadas del panorama nacional e internacional. «Hombre, era un club que gustaba a cualquiera. Pero no solo eso. Todos conocíamos a Avelino Chaves. Es que por aquel entonces tenías que estar orgulloso si él preguntaba por ti», rememora.

Esta historia ha permanecido inerte en su letargo. Fue uno de esos episodios veraniegos que al momento carecen de importancia pero que se agigantan cuando se les aplica una mirada retrospectiva. «Fíjate, han pasado 35 años y nadie lo había comentado. Por aquel entonces fue un rumor que trascendió poco entre la prensa». Aquel intento fallido por fichar a un célebre divo del balompié revela la magnitud de lo que era el Real Zaragoza, un estatus que perdura de forma perenne, impermeable a sus circunstancias, todavía latente dentro de su idiosincrasia. «Si me hubiera tocado ir al Zaragoza no creo que me hubiera ido mal...», concluye Míchel González.