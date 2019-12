Misión cumplida

El Real Zaragoza dejó el Paquito Giménez esta noche con la sensación de haber cumplido la misión y de hacer lo justo para eliminar a un rival flojo técnicamente pero animoso, ya que el Socuéllamos fue inferior al conjunto aragonés en la primera mitad y apretó en una buena parte de la segunda, pero inquietando poco a Ratón. Un gol de Papunashvili, de rebote que dio en Jacinto para despistar al portero, fue suficiente para que el Zaragoza sellara el pase en un casi abarrotado campo, donde la cita se vivió como una fiesta a la que le faltó el final feliz. Ese se lo llevó el Zaragoza, al que le costó adaptarse al césped artificial y que se le notó la falta de conjunción en un equipo con tantos cambios, aunque cumplió lo suficiente para estar en una segunda ronda que se disputará el 11 y el 12 de enero. El sorteo, por cierto, será este próximo viernes.

Ese gol de Papu puso la diferencia en un encuentro donde los suplentes del primer equipo apenas se reivindicaron, porque el georgiano marcó, pero pecó de individualista, y Pombo, otro que está en la rampa de salida, empezó cosas que nunca terminó bien, aunque estuvo activo al principio. Mientras, Bikoro, en su estreno con el primer equipo, demostró por qué ha jugado poco. Solo enseñó cierta presencia en el tramo final del encuentro.

Eso sí, el partido no penalizó al Zaragoza ni en lesionados, y eso que hubo algunas entradas duras del rival, ni en un resultado que, de haber sido negativo, sí habría supuesto un golpe duro en el buen momento del equipo zaragocista justo antes del derbi ante el Huesca. El encuentro dio la posibilidad de ver, en su estreno en un primer equipo que les espera en un futuro, a los juveniles Borge y Francés, más cumplidor el segundo a pierna cambiada que el primero, que también tuvo más trabajo de lateral derecho que Francés en el izquierdo, y también a jugadores del Aragón como Nyck Buyla, de lo mejor del equipo, y a Ahmed, que ofreció buenas sensaciones en el poco tiempo que tuvo.

Víctor dispuso el once más o menos previsto, con Bikoro, Nick y Ros en la sala de máquinas y con Guitián y Grippo en el eje para intentar que el Socuéllamos no pusiera el peligro por alto, lo que se consiguió solo a medias. Con Papu y Pombo en las alas, Linares quedó fijo como referencia, aunque al de Fuentes no le llegaron demasiados balones, también por el individualismo de sus dos compañeros.

El Socuéllamos, donde Essomba fue su jugador más destacado, comenzó el partido con los lógicos nervios y Pombo fue la primera amenaza con un par de acciones donde no remató bien desde lejos y con otra, tras jugada de Borge, en la que le pegó al aire con todo a favor. El césped artificial y el bote irregular del balón suponían un enemigo más para un Zaragoza que solo asustaba a golpe de acciones individuales.

Pero, al filo de la media hora, los mejores minutos del equipo de Víctor le bastaron para adelantarse. Eso y que el eje del rival se resquebrajó en ese tramo del encuentro. Linares recortó bien un pase de Nick y lanzó alto y, acto seguido, el delantero bajó un envío lejano y dejó el balón muerto para que Papu apareciera con un disparo que dio en Jacinto y batió a Nieves en el minuto 34.

Los últimos minutos de la primera parte trajeron un par de feas entradas a Francés y Borge y una ocasión de Megías en la que Grippo se despistó, pero al descanso se llegó con una ventaja que ya no se movería en la segunda parte. El Socuéllamos salió mejor tras el intermedio y empezó a combinar con sentido en algunas acciones entre Alberto, Kike y Megías. Sin embargo, Ratón seguía viviendo tranquilo y Papu y Pombo terminaban las opciones zaragocistas en disparos que tampoco inquietaban a Nieves.

Víctor movió el banquillo con la entrada de James por Nick Buyla y el orden táctico del nigeriano tranquilizó más el encuentro, que todavía tuvo el susto del gol anulado al recién entrado Borja tras una falta que prolongó Jacinto. El Socuéllamos solo podía amenazar en la pelota parada, pero el Zaragoza metió en formol el pleito con James, Ros y Bikoro controlando el juego y apenas sucedieron cosas. Ahmed entró activo y el Socuéllamos, ya físicamente derrotado, fue presa fácil para un Zaragoza al que en la segunda ronda y a partido único también le esperará en teoría un rival de inferior categoría. Contra uno de Tercera, cumplió la misión y sigue adelante.

Yugo UD Socuéllamos: Diego Nieves; Stevens, Jacinto, Ramón, Morros; Pepe Delgado (Borja, m. 67), Alberto Escudero, Essomba; Kike, Chupi (Armero, m. 67); y Megías (Javi López, m. 80).

Real Zaragoza: Ratón; Borge, Guitián, Grippo, Francés; Bikoro, Nick Buyla (James Igbekeme, m. 67), Javi Ros; Papunashvili, Pombo (Ahmed, m. 80); y Linares.

Gol: 0-1, min. 34: Papunashvili.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Amonestó a Jacinto, Chupi y Morros. Sin amarillas para el Zaragoza.

Incidencias: 2.200 espectadores, casi lleno, en el campo Paquito Giménez.