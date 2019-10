Naufragio global

El desastre fue global para el Real Zaragoza en Fuenlabrada, donde firmó en el partido aplazado de la sexta jornada una actuación con fallos defensivos y con muy pocos argumentos en ataque, también propiciados por una apuesta difícil de comprender por parte de Víctor Fernández, que refrescó el equipo y decidió jugar con Pombo como referencia y que varió el plan en la segunda parte para que mejorara la cara hasta nivelar el gol de Hugo Fraile a la media hora con un penalti provocado por el canterano y que Javi Ros transformó. Sin embargo, una nueva muestra de debilidad defensiva propició el segundo del Fuenlabrada en el mejor momento zaragocista, en el único tiempo, un puñado de minutos, donde se sintió con capacidad para superar al rival.

Un año lleva el Fuenlabrada, segundo tras esta victoria con su condición de recién ascendido como aval de la igualdad de esta Segunda, sin perder en su campo. El Zaragoza comprobó por qué. Es un bloque bien trabajado, al que cuesta un mundo meterle mano y que aprovecha lo poco que tiene en ataque. Con esas armas superó al equipo de Víctor, que se queda en promoción, cuarto, y no entra en zona de ascenso directo, pero peor que esa consecuencia clasificatoria es la sensación de fragilidad e inconsistencia que dio en muchos minutos en su primera visita de su historia al Fernando Torres.

Víctor dejó en el banquillo a Luis Suárez y alteró su equipo con hasta cuatro novedades (Papu, Álex Blanco, Grippo y Ros), con Pombo como referencia, y Álex Blanco y Papu en las alas, y con Javi Ros como pivote defensivo en un 4-1-4-1 que se convertía en 4-3-3 en fase atacante. El fondo de armario, en todo caso, se revelaría después escaso. El Fuenlabrada, con un nítido 4-4-2, tenía clara su apuesta: le dio el balón al Zaragoza y lo cierto es que en la primera parte el equipo aragonés no supo muy bien qué hacer con él, en un dominio estéril.

Avisó Nieto con una llegada desde atrás y un disparo desviado antes de que Pombo se diera un tremendo golpe en una caída que le dejó con un ojo hinchado en un partido en el que al canterano, al margen de sus ganas por querer seguir, solo le salieron las cosas bien y fue un incordio para el rival cuando Víctor lo reubicó en la banda izquierda. El Fuenlabrada vivía tranquilo, esperando su oportunidad, y Delmás se la estuvo a punto de dar en un robo de balón de Nteka que cortó Grippo cuando Oriol Riera ya estaba dispuesto a disparar.

El Zaragoza, sin ideas en el medio, donde Guti y Ros hacían kilómetros y poco más y James estaba igual de ausente que en Soria, y sin velocidad arriba, con Papunashvili y Álex Blanco demasiado previsibles y sin una referencia en la punta de lanza, era un canto a la impotencia en ataque y el Fuenlabrada, al que se esperaba en la estrategia como la gran amenaza, golpeó de esa forma.

La enésima infracción de Grippo, 'faltita' si se quiere y amarilla por reiteración, dejó una falta ideal para Hugo Fraile, centrada y trabajada por el Fuenlabrada, que puso tres jugadores delante de la barrera justo al golpear. Desde este año debe haber un metro entre los rivales y la barrera. Probablemente no lo había, es verdad. Los futbolistas del equipo madrileño se agacharon al golpear su compañero y Cristian Álvarez dio un paso letal a su derecha para no llegar al balón que entró justo por el otro lado.

Con el gol ya logrado, el Fuenlabrada redobló esfuerzos defensivos, con Chico Flores cogiendo la matrícula a golpes a Pombo y con un Zaragoza que no encontraba la forma de penetrar ese muro, también porque cualquier centro que se lograba realizar no tenía un rematador. De hecho, es que no lo había.

El partido comenzó con la misma tónica en la segunda parte hasta que Víctor decidió apostar por Soro y Luis Suárez y disponer a su equipo con un claro 4-2-3-1, con Guti y Ros en la medular y con Pombo en la banda para que Suárez fuera la referencia. Todo más lógico y que funcionó mejor. No tardó en hacerlo. Pombo controló bien un balón y encaró a Iribas para que este le derribara. Ros, mejorado tras el descanso, transformó la pena máxima y el Zaragoza ganó enteros.

Solo le duró seis minutos. Una jugada rápida con Cristóbal y el centro de Iribas acabó en el gol del recién salido Iban Salvador en una acción donde el Zaragoza se mostró muy lento en su repliegue y Delmás estuvo algo despistado en la marca. Con Kagawa en el campo para no hacer nada, de nuevo, pudo empatar el equipo aragonés en una volea de Pombo demasiado centrada y en una jugada donde a Luis Suárez se le fue en demasía el disparo, pero también Cristian evitó el tercero ante Hugo Fraile para que se sellara una derrota justa en un partido para olvidar, con una imagen muy floja.

Fuenlabrada: Biel Ribas; Iribas, Chico Flores, Juanma (José León, m.54), Glauder; Clavería, Cristóbal; Hugo Fraile, José Fran, Randy (Jeisson, m.77); y Oriol Riera (Iban Salvador, m.65).

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Delmás, Atienza, Grippo, Nieto; Raúl Guti, Igbekeme (Soro, m.58), Javi Ros; Papunashvili (Kagawa, m.73), Pombo y Alex Blanco (Luis Suárez, m.58).

Goles: 1-0, m.35: Hugo Fraile. 1-1, m.60: Javi Ros de penalti. 2-1, m.67: Iban Salvador.

Árbitro: Milla Alvendiz (Comité andaluz). Amonestó a Claveria (82), Jeisson (89) y Chico Flores (94) por los locales; y a Papunashvili (25), Grippo (34), Cristian (88), Pombo (91) y Atienza (92) por los visitantes.

Incidencias: Encuentro aplazado correspondiente a la sexta jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el estadio Fernando Torres ante 5.800 espectadores.