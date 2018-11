«Necesitamos ganar, no solo tener buenas sensaciones»

Fue un partido duro e intenso, típico del Alcorcón. El Zaragoza quiso jugar a eso, a tener una y enchufarla, pero no fue así. Fue un duelo en el que el equipo aragonés intentó inquietar «con más llegadas que ocasiones» y la diferencia, para Alcaraz, estuvo en que «ellos han hecho gol en esas jugadas puntuales que deciden los partidos». Sin embargo, en líneas generales, no se mostró muy disconforme con lo visto en el césped: «El segundo gol del Alcorcón nos deja con unas sensaciones que no se corresponden para nada con el desarrollo del partido», comentó.

Sin embargo, el preparador andaluz no echó balones fuera y reconoció que «tenemos que estar preocupados» con la situación «porque somos profesionales y tenemos que estar a la altura del reto». «Cuando te metes abajo es difícil salir. Es cierto que prefiero perder así, aunque es duro de decir, pero no nos podemos esconder detrás de las sensaciones porque necesitamos ganar partidos, no solo tener buenas sensaciones. Hay una responsabilidad que hay que asumir», explicó.

Incidió en que «más críticos que nosotros no puede ser nadie», pero sí que si está satisfecho con el ritmo que mostró el equipo sobre el césped, ya que «es que debe tener», aunque no con el resultado, «porque vas a ganar». Además, también reconoció que «hay jugadores que van mejorando» y se acordó de otros que «echamos de menos y que fuera de casa» como el de ayer, «nos hubieran venido muy bien».