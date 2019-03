Así hemos contado el Granada-Real Zaragoza

19:48h. Final del partido Minuto 90+4 El Real Zaragoza pierde en Granada y se mete en el lío del descenso. Más de lo que estaba porque se queda a cuatro puntos del Extremadura, su perseguidor en estos momentos. El conjunto aragonés no habría marcado aunque el partido hubiera durado tres días. Lento en la concepción del juego, con gente de arriba sin pegada alguna, su gran oportunidad ha llegado en la recta final con un tirito de Aguirre que retrata su inoperancia ofensiva. Ha recibido el gol en el minuto 4, en un córner, y a partir de ahí los locales le han dejado el balón para que lo pasee por Los Cármenes. La dinámica del equipo de Víctor es pésima: 1 punto de 12

19:45h. Minuto 90+2 Amarilla para Pombo

19:45h. Minuto 90 Cuatro minutos más

19:44h. Minuto 89 San Emeterio se filtra entre líneas pero llega sin fuerza para el remate

19:42h. Minuto 88 Diego Aguirre toca con el interior para empatar en la ocasión más clara para el Zaragoza, un pase de Guitián que gana la espalda a la defensa local y deja solo al centrocampista. Cruza demasiado, quizás lo más dificil

19:39h. Minuto 86 Se muere el partido con la sensación de que el Real Zaragoza nunca ha estado en él de verdad

19:37h. Minuto 83 Rui Suilva se luce ante Nieto, pero la jugada había sido anulada por falta de Pombo

19:37h. Minuto 81 Azeez llega como una bala para trabar el disparo de Eguaras, que tenía tiempo y espacio

19:36h. Minuto 80 Doble cambio en el Zargaoza. Linares y Pep Biel entran por Marc Gual y Zapater

19:34h. Minuto 80 Inédito, aunque no para Granada: Montoro pega un zapatazo centrado al cuerpo de Cristian

19:34h. Minuto 79 Antonio Puertas entra por Ojeda

19:32h. Minuto 77 Ojeda se luce con un túnel a benito pero abusa en el último toque con el lucimiento

19:31h. Minuto 76 Igbekeme le pega según le viene un centro largo de Benito desde el otro costado y su tiro pega en el cuerpo de un defensor

19:30h. Minuto 75 Azeez, en lugar de disparar, se muestra altruista en exceso en un pared con Ramos y sela envía muy fuerte

19:30h. Minuto 74 Amarilla para Nieto, que se perderá el encuentro contra el Elche por acumulación

19:29h. Minuto 74 El Granada empieza a circular el balón para tenerlo y hacer correr al Real Zaragoza

19:26h. Minuto 72 El juego ha bajado en velocidad, como si se estuviera gestionando el gasto físico o no hubiera intención de agredir

19:25h. Minuto 70 Por fin Igbekeme se juntará a Eguaras para jugar por dentro

19:25h. Minuto 69 Aguirre entra por Ros

19:23h. Minuto 68 Zapater deja que se le anticipen y su indecisión provoca una acción de peligro de San Emeterio, que se mete hasta el fondo sin hallar espacio para centrar atrás

19:21h. Minuto 66 Ojeda no acierta al presentarse ante Cristian. Rosca muy abierta del punta en otra contra plena de veneno del Granada

19:20h. Minuto 65 Adrián Ramos entra en lugar de Rodri

19:18h. Minuto 64 Nuevo intento, el enésimo, en la frontal del área sin que nadie del conjunto aragonés se atreva a apretar el gatillo

19:17h. Minuto 63 Rompe Benito pero el pase colgado es blando, fácil para Rui Silva

19:14h. Minuto 61 La parsimonia del equipo de Víctor cuando recupera es absoluta. Regresa sobre sus pasos en lugar de profundizar y facilita el repliegue del Granada

19:13h. Minuto 58 El único que quiere dinamizar el juego es Igbekeme, pero al final le cercan varios rivales y le paran en faltas o cortándole el paso

19:12h. Minuto 57 Gual le pega con la zurda sin potencia ni precisión

19:11h. Minuto 56 Azeez entra por Vadillo

19:09h. Minuto 56 Ros conduce hasta el aburrimiento y pasa la pelota con su compañero en fuera de juego

19:06h. Minuto 51 El Real Zaragoza se ha hecho con la posesión aunque sin mirada vertical. Nieto y Benito son las única soluciones de un equipo que cuando se estira, lo hace por el pasillo central, superpoblado por un Granada bien colocado

19:04h. Minuto 50 El Granada se ha retirado a sus aposentos. Pombo toca con el interior un balón fácil que merecía una pegada con más potencia y colocación. El tiro pega en una pierna

19:04h. Minuto 49 Falta táctica sobre Pombo que merecía una amarilla. El árbitro, piensa lo contrario

19:02h. Minuto 47 Nieto termina lanzando mal y alto frente a la timidez de sus compañeros para hacerlo

19:01h. Minuto 46 Ojeda prueba para definir un centro horizontal de Rodri. Con el gatillo torcido. El Granada vuelve a presentarse con mucha gente cerca de Cristian

19:00h. Minuto 46 Nieto pisa área pero el balón se le despega del pie hasta irse por el fondo. Mla control para resumir una buena incorporación

18:59h. Comienza la segunda parte El Real Zaragoza necesita algo más, mucho más en el plano ofensivo. Y, por supuesto, crecer más en la defensa en las alturas

18:45h. Final de la primera parte Minuto 45 Acaba un periodo con un Real Zaragoza castigado por su falta de rigor táctico y por una lentitud extrema que se traduce en un ataque mortecino. Solo Pombo, con un lanzamiento desde su campo, y Gual con un tiro cercano, han puesto en apuros a Rui Silva. Con el balón, el Granada es superior, aunque tampoco ha dispuesto de ocasiones claras. El tanto de cabeza de Germán en el minuto 4 establece la diferencia en el marcador y en al forma de comportarse, más desinhibido en el equipo andaluz.

18:43h. Minuto 43 Dani Ojeda le pega al suelo cerca de Cristian después de que Vadillo le haya limpiado todo el campo con una cabalgada de clase

18:41h. Minuto 41 El Real Zaragoza tampoco defiende de forma seria en estático. Esta agarrotado, pendiente de lo que haga un rival con recursos individuales suficientes para salir de los atascos

18:38h. Minuto 39 Guitián se cruza ante un pase de Rodri

18:35h. Minuto 37 Muy lento, paquidérmico el juego del Real Zaragoza, que en cuanto entra en zona de tres cuartos no acierta a ver más allá

18:35h. Minuto 35 Los jugadores se cruzan si verse e impactan de forma fortuita

18:34h. Minuto 34 Guitián y Rodri chocan y quedan tendidos sobre el césped

18:32h. Minuto 32 El encuentro se ha estancado. Previsible por ambas partes

18:31h. Minuto 31 Es falta de Dorado sobre Fede Vico. Se salva el Real Zaragoza de una acción que le hubiera puesto en serios apuros

18:29h. Minuto 30 Fede Vico cae en la media luna pero el colegiado cree que ha habido simulación

18:28h. Minuto 28 Falta malicia en las llegadas del Real Zaragoza, que estos minutos se aproxima con amenazas sin pólvora

18:28h. Minuto 27 Ahora sí, ahora Gual prueba y dispara al palo después de que tocara muy apurado Ruis Silva. Córner

18:24h. Minuto 27 Tarda Javi Ros. Ni dispara ni precisa en el centro picado. En la frontal del área pensar tanto no está en el guión

18:23h. Minuto 22 Igbekeme se rebela y avanza metros para dejarle la pelota a Marc Gual,. bien en el recorte pero no lo suficientemente rápido en la intención de asistencia

18:22h. Minuto 22 Mal pase de Zapater para la arrancada de Benito, La pelota no es la misma en los pies de un equipo y otro. SE nota demasiado

18:21h. Minuto 21 Nuevo saque de esquina a favor del equipo aragonés, que empieza a dar señales de vida

18:20h. Minuto 20 Germán corta de cabeza un pase de Nieto. Córner para el Real Zaragoza

18:19h. Minuto 19 Amarilla para Montoro

18:18h. Minuto 18 El peligro del conjunto aragonés ha nacido de una genialidad individual

18:17h. Minuto 18 El Real Zaragoza despierta en el talento de Pombo, que lanza desde el centro del campo con Rui Silva adelantado. Se mantiene el suspense en el aire hasta que el portero, de regreso,consigue evitar el gol del centrocampista

18:17h. Minuto 17 Ataja Cristian el córner... Un alivio

18:16h. Minuto 16 Nuevo saque de esquina para el Granada. Peligro

18:14h. Minuto 15 El viaje del balón en los pies de los jugadores nazarís tiene siempre sentido y calidad

18:11h. Minuto 13 El Real Zaragoza ha movido el balón como si fuera de peso medicinal, lo que permite al Granada refugiarse sin esfuerzos notables. Y recuperar con cierta facilidad

18:10h. Minuto 10 El conjunto de Víctor Fernández ha salido arrugado y continúa sin el ritmo suficiente, muy pendiente y dependiente de un rival mucho más firme

18:09h. Minuto 9 El Granada se desenvuelve a sus anchas, impulsado por sus mejores conceptos creativos, que desarman al conjunto aragonés

18:07h. Minuto 7 Lo del Real Zaragoza en el juego aéreo es un chiste. Los bajitos, como los bautizó Lucas Alcaraz, siguen sin mejorar tácticamente este tipo de acciones, por donde se desangra sin remisión

18:04h. Gol del Granada Minuto 4 El Granada se adelanta en un córner, como no, con un cabezazo de Germán anticipándose a una defensa zaragocista en la inopia

18:02h. Comienza el partido Arranca el encuentro en Los Cármenes

17:57h. Se aproxima el Extremadura El Extremadura ha goleado al Córdoba (3-0), lo que le permite alcanzar los 37 puntos, cuatro por debajo del Real Zaragoza antes de que se ponga en marcha el encuentro de los Cármenes. En el caso caer en esta cita frente al equipo nazarí, el conjunto de Víctor Fernández vería cómo se estrechan las diferencias con el cuadro que ocupa la 19ª posición, la frontera con el descenso.

17:49h. La alineación del Real Zaragoza El Real Zaragoza jugará de inicio en Granada con cuatro nevedades en su alineación Guitián, Eguaras, Nieto, Zapater y Gual. Arrancan el encuentro en Los Cármenes Cristian; Alberto Benito, Guitián, Dorado, Nieto; Javi Ros, Zapater, Eguaras, Igbekeme; Pombo y Marc Gual. En el banco se quedan Ratón (p.s), Verdasca, Linares, Guti, Aguirre, Pep Biel, David Vicente XI del #RealZaragoza esta tarde:#GranadaRealZaragoza#VamosRZ 🔵⚪🦁 pic.twitter.com/UxEN9Cv9c7 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) 10 de marzo de 2019 Ya no se escuchan las voces del coro del Sí se puede, tonadilla que casi hasta el partido contra el Almería se podía sintonizar en el dial de los optimistas por naturaleza o por deformación, con los puestos del playoff a la batería. La derrota frente a los andaluces y el retorno al fútbol pedestre de los primeros tiempos de la temporada, han ratificado la realidad de un Real Zaragoza que amagó ser algo con la llegada de Víctor Fernández al banquillo pero cuya ingravidez como bloque competitivo le ha vuelto a resultar un peso excesivo: defiende de horror y ataca muy mal, taras inaceptables para un equipo luche por lo que luche. Además, sufre el mal de las lesiones a granel, calamidad que afecta a la mayoría de los clubes en un momento determinado del curso y que suele utilizarse puntualmente como justificación de las desgracias.

Ahora, priman los mensajes por la salvación con otro canción de fondo dentro de un marco de rotunda sinceridad, sobre todo por parte de Víctor Fernández, y una dosis de soberbia ignorante en las proclamas de los ilusos ilusionados: como los de abajo son muy flojos, la permanencia se conseguirá con un chasquido de dedos. El Nástic le venció ayer al Albacete y el Extremadura recibe hoy al Córdoba en un duelo a vida o muerte. El Real Zaragoza, que lleva algún cuerpo de ventaja sobre sus perseguidores, no está para abandonarse a la suerte de los demás, sino para reiniciarse lo antes posible porque ha vuelto mostrar los mismos síntomas de las épocas de Idiakez y Alcaraz. Si insiste en la palidez futbolística de los tres últimos partidos, de los que ha sacado un punto, a lo peor los aficionados tienen que recuperar aquellas peregrinaciones en masa que fueron un ejemplo de apoyo en los momentos críticos.

En Granada comienza su particular reconquista de posiciones más templadas con un resultado que reactive sus constantes vitales. No es el mejor lugar por el potencial del enemigo, pero el conjunto aragonés no puede elegir el día y la hora, ni siquiera La Romareda como fortaleza donde apuntalar la recuperación, un estadio que solo ha visto tres victorias en 14 partidos. Tendrá que ser en el Nuevo Estadio de Los Cármenes, sin lamentaciones por las bajas que se han acumulado por lesión (Álvaro y Lasure) o sanción (Soro). Y debería contar con la complicidad y profesionalidad de todos y cada uno de los integrantes de la plantilla, sin vedettismos ni chuiquilladas. Guitián, Nieto Eguaras y posiblemente Marc Gual regresarán al once de un equipo que aún no ha encendido las alarmas pero que haría bien en no jugar con fuego. El Sí se puede por la salvación ocupa el top de la lista de prioridades. Y es peligroso taparse los oídos y los ojos