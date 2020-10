Oro en el hormigón

Tuvieron que pasar 88 minutos de bostezos y aburrimiento entre el cierzo, que no ayudó en nada al espectáculo, para que el Zaragoza cambiara su mala dinámica casera de los últimos tiempos, desde el final de la campaña pasada, y encontrara un camino entre su escaso fútbol para superar a un Albacete igual de flojo con el balón, pero que ya rozaba el empate que Lucas Alcaraz, fiel a su ideario, se había propuesto lograr en La Romareda. Frotó la lámpara Bermejo tras una dejada de Juanjo Narvaéz en una de las pocas jugadas trenzadas del Zaragoza y el fino mediapunta le dio un caramelo a la llegada de Nieto, que puso el centro para que el colombiano mandase el balón a la red. Esa acción trajo una victoria, un triunfo que es de oro, igual de valioso aunque nazca entre el hormigón en el que Rubén Baraja quiere convertir este Zaragoza, que no sabe lo que es perder.

Habrá que ver hasta dónde le llega con esa propuesta, pero lo cierto es que en tres partidos, ante rivales flojos, Las Palmas, Alcorcón y Albacete, ya suma siete puntos con la victoria en los despachos en Santo Domingo. No ha encajado en los últimos dos encuentros y la impresión es que Baraja tiene el ideario muy claro, quiere un equipo rocoso y que conceda poco y fiar las victorias a un golpe, el que esta vez dio Narváez.

El debate llevaría horas o días y el paso de las jornadas dará o quitará razones, pero este Zaragoza, que aún debe progresar, sobre todo en el fútbol, suma puntos. Eso sí, lleva camino de convertir la temporada en una oda al aburrimiento salvo que ese orden y consistencia se traduzca también en una mejoría futbolística. Habrá que esperar a ello, pero ya son siete puntos en la tabla de nueve posibles.

Salió al campo el Zaragoza con una apuesta en teoría más ambiciosa, con Larrazabal en la derecha y Zanimacchia en el otro costado, a pierna cambiada, y con el 'Toro' y Juanjo Narváez arriba, que da la impresión de jugar mejor como referencia en ataque, como hizo al final, que con esa compañía. Y lo cierto es que en el arranque quiso el Zaragoza mandar en el pleito. Generó un disparo alto de Zanimacchia, un mal remate del 'Toro' y un gran pase de Tejero, que dejó buenas sensaciones en su estreno, que el uruguayo no aprovechó. Un balón en largo de Guitián, uno de los muchos que envió, tuvo la continuidad de un centro de Narváez que no encontró rematador.

El Zaragoza, sin embargo, se diluyó. Mvondo y Diamanka empezaron a gobernar el encuentro en una medular donde ni Eguaras ni Ros se imponían y la caída del equipo fue llegando poco a poco. Chavarría, afilado en su carril en los primeros minutos, empezó a sufrir con Álvaro Jiménez y por la poca ayuda de Zanimacchia. Aun así, al lateral catalán le dio para poner un centro que Ros convirtió en un peligroso disparo tras el despeje de Kecojevic y que obligó a la parada de Tomeu Nadal.

El último tramo del primer acto fue un suplicio para el Zaragoza, que perdió por completo el timón del choque. Liberto rozó el gol en un centro de Isaac en una acción por la derecha que el Albacete prodigó sin descanso hasta llegar al intermedio.

La segunda parte la inició Larrazabal con un buen pase al 'Toro', que remató para la parada de Tomeu. Fue la mejor acción del vasco, algo revolucionado en su estreno de titular. Vio claro Baraja que su equipo necesitaba fútbol y Bermejo debutó por fin tras su mala racha de lesiones para situarse por detrás del Toro en un 4-2-3-1 y con Narváez a la izquierda. No funcionó demasiado la apuesta, aunque Tejero tuvo una ocasión en la que se equivocó en la buena contra del 'Toro', ya que Larrazabal estaba solo y optó por el disparo, demasiado inocente.

Movió otra pieza más Baraja al recurrir a Adrián como pareja de Eguaras en el doble pivote y con Nieto con Chavarría en la banda izquierda. El cambio le entregó del todo la medular al Albacete, aunque el Zaragoza daba más sensación de manejar mejor su ataque, de tener más llegada. Saltó Papu y Bermejo se fue a la derecha para volver a jugar con dos puntas. El arreón final le dio al equipo para meter al Albacete en su área, porque Alcaraz no acertó en sus cambios y llegó el premio, escondido en el cemento, con Narváez como ejecutor. Cristian casi se metió un gol después y Tomeu lo tuvo en su cabeza, pero el marcador no se movió. El Zaragoza gana y no convence. Pero gana, no se olvide.

Ficha técnica

R. Zaragoza: Cristian Álvarez; Tejero, Atienza, Guitián, Chavarría; Larrazábal (Papunashvili, m.82), Eguaras, Javi Ros (Adrián, m.72), Zanimacchia (Bermejo, m.60), "Toro" Fernández (Nieto, m.72) y Narváez.

Albacete: Tomeu Nadal; Carlos Isaac, Kecojevic, Gorosito (Boyomo, m.46), Caballo; Álvaro Jiménez, Jean Jules Mvondo (Álvaro Peña, min.89), Diamanka, Liberto (Javi Navarro, m.61); Manu Fuster (Chema Núñez, m.61) y Zozulia (Ortuño, m.85).

Gol: 1-0. m.88: Juanjo Narváez.

Árbitro: Ruiz Muñiz (Comité Gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Eguaras, Bermejo y Atienza y a los visitantes Gorosito y Javi Navarro.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de Liga disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza a puerta cerrada